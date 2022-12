Le Ciné-Cadeau des adultes

J’en fais une religion : à l’arrivée du temps des fêtes, je regarde l’horaire de Ciné-Cadeau. J’ai beau avancer en âge, je ne veux pas manquer un Astérix, et j’aime revoir un Lucky Luke.

Mais poussons la confidence plus loin : il existe aussi ce qu’on pourrait appeler un Ciné-Cadeau des adultes. Je parle évidemment de ces films vus pendant notre enfance, devenus des classiques, même s’ils ne sont pas des chefs-d’œuvre, et qu’on se fait un plaisir de voir et revoir, justement pendant les fêtes, puisqu’enfin, le temps le permet.

Classiques

Le premier fera consensus, je crois : c’est Die Hard, avec Bruce Willis. Die Hard 2 entre dans la catégorie, mieux vaut les écouter l’un après l’autre, d’ailleurs.

C’est un film d’action à l’ancienne, avec un héros magané qui sauve son âme, et même sa famille, en sauvant son pays. Contre lui, de vrais méchants, parmi ceux-là, un méchant pervers et sophistiqué!

Allongeons la liste : Monsieur Destin, avec Jim Belushi. C’est l’histoire d’un homme se demandant ce qu’aurait été sa vie si plus jeune, il avait remporté un tournoi, plutôt que le perdre. C’est le film du «que se serait-il passé si»?

Autre film : Héro, avec Dustin Hoffman. C’est un film formidable, encore une fois avec un antihéros, qui en plus, fait le procès du cirque médiatique! C’est mon film culte.

Je m’en voudrais de ne pas nommer Le Seigneur des anneaux, qui raconte comment une petite bande d’êtres disparates sauve le monde du désastre!

Héros

Et finalement, Love Actually.

Mon personnage préféré : Billy Mack, le chanteur pervers! En plus, j’ai appris récemment que la gauche woke britannique voulait bannir ce film. On l’accuse d’être trop blanc, trop hétéro, et même grossophobe!

J’en tire une conclusion inattendue : revoir Love Actually est une forme de résistance au wokisme! Raison de plus de le revoir pendant les fêtes!