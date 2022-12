Le prix à payer

Nick Suzuki et Cole Caufield ont failli changer le scénario samedi soir comme ils l’ont fait si souvent l’an dernier.

Il a fallu que Kirby Dach soit muté sur le flanc droit après avoir patrouillé au centre pendant les deux premières périodes pour que le Canadien offre un spectacle intéressant.

Mais, c’est justement le problème que Martin St-Louis doit résoudre. Et a-t-il les effectifs pour le faire ?

Si Suzuki et Caufield sont menottés pendant 40 minutes, l’attaque ne cause aucun souci à l’adversaire. Les Kings de Los Angeles n’ont jamais été inquiétés jusqu’au moment où St-Louis a dit : « assez c’est assez ».

Josh Anderson semblait un choix logique pour remplacer Dach aux côtés des deux meilleurs attaquants de l’équipe. Après tout, St-Louis voulait permettre à l’ex-joueur des Blackhawks de Chicago de retrouver la position pour laquelle Kent Hughes a fait son acquisition. Et on croit toujours qu’il sera le deuxième joueur de centre de l’organisation derrière Suzuki.

Anderson a échoué

Donc, l’occasion de confier ce rôle à Dach s’y prêtait bien avec l’absence de Sean Monahan. Le problème, c’est qu’Anderson n’a pas rempli le mandat qu’on lui a confié et le trio de Dach n’a pas réussi à prendre la relève pendant que Suzuki était surveillé de près par les visiteurs.

Résultat : les Kings se sont amusés comme larrons en foire jusqu’au moment où, en troisième période, leur fameux système a connu des ratés devant la persévérance et la ténacité du trio de Suzuki avec Dach sur le flanc droit.

Cependant, quand une organisation choisit de faire un virage complet, comme l’ont décidé les dirigeants du CH, il y a toujours un prix à payer et des conditions à remplir :

Il faut de la patience.

Il faut profiter des aubaines que proposera le marché.

Il faut que le processus de développement fonctionne à plein régime.

Il faut accepter des situations audacieuses pour atteindre les objectifs.

Il faut prendre tous les moyens financiers pour trouver des solutions.

Masse salariale trop élevée

Le CH, présentement, possède une masse salariale beaucoup trop élevée pour la qualité des effectifs en place.

Il faudra amenuiser cette masse salariale afin de pouvoir s’assurer qu’un joueur comme Cole Caufield demeure au sein de l’organisation pour plusieurs années.

Les amateurs ont rendu un jugement sévère à la fin de la première période, samedi soir, en huant, mais il faut bien comprendre que l’équipe actuelle est celle qu’on observera d’ici la fin de la saison.

Certes, il y aura des changements de joueurs. Des vétérans quitteront. Mais ce seront des décisions d’affaires.

On est tous d’accord que ce premier quart du calendrier a surpris tout le monde. Le spectacle fourni par Caufield--- et Suzuki a soulevé les amateurs. On espère que ça va continuer ainsi, mais des matchs comme celui de samedi, il y en aura d’autres. Au fur et à mesure que la campagne progresse, la compétition deviendra encore plus intense.

Avec les effectifs en place, si Suzuki et Caufield ne produisent pas selon les standards qu’ils ont établis jusqu’à maintenant, il y aura des soirées où l’on sollicitera la patience des amateurs.

C’est inévitable.

Pas du jour au lendemain

Quand on décide de changer la culture d’une entreprise et qu’on reconnaît qu’il faudra modifier la formation pour atteindre les objectifs, on doit composer avec l’adversité et respecter le modèle d’affaires.

Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Pas avec le système de gestion que prône la Ligue nationale.

La plupart des directeurs généraux le répètent à tous les jours.

« On veut faire des transactions, mais le plafond salarial ne nous le permet pas. »

Un bon partenaire

Trouver un partenaire...

Puisqu’il est de plus en plus difficile d’effectuer des changements au niveau des effectifs, un important intervenant de la Ligue nationale me confiait cette semaine que « de plus en plus, la tendance sera de trouver un partenaire d’affaires ».

En d’autres mots, ce qu’ont réalisé Kent Hughes et Brad Treliving, l’été dernier, dans le dossier de Sean Monahan, pourrait devenir une tendance.

Hughes a permis aux Flames de faire l’acquisition de Nazem Kadri en acceptant d’accueillir à Montréal Monahan et son contrat de 6,375 millions $ par saison. Et le directeur général du Canadien a aussi demandé à Calgary un choix de premier tour au repêchage.

« Ce qu’on doit surveiller, c’est qu’on pourrait assister à des transactions impliquant trois équipes, deux formations s’échangeant des patineurs et une troisième jouant le rôle de partenaire financier », poursuit mon informateur.

Dans la filière 13

Au cours des dernières saisons, des clubs avec un plafond salarial pas très élevé ont accepté des contrats de joueurs inactifs en retour d’un choix de premier tour.

Cette formule a été expédiée dans la filière 13 pour différentes raisons.

Par contre, un partenaire d’affaires pourrait résoudre le problème. Il viendrait en aide à une équipe devant se départir d’un contrat important pour faire l’acquisition d’un joueur.

Le cas de Brock Boeser

Les représentants de Brock Boeser ont reçu la permission des Canucks de Vancouver de discuter avec les autres clubs de la ligue. Boeser gagne près de 7 M$ par année.

Les organisations intéressées ne peuvent pour le moment aller plus loin dans les négociations en raison du plafond salarial. Elles sont à la recherche d’un partenaire financier.

D’ici le 3 mars, date limite pour compléter les transferts, il est à parier qu’on pourrait assister à des transactions tripartites.