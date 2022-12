L’équipe du cycliste Hugo Houle officiellement rétrogradée

Malgré deux victoires d’étape au dernier Tour de France, l’équipe des cyclistes québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin n’évoluera pas sur le circuit WorldTour en 2023 après la décision finale de l’UCI dévoilée lundi.

• À lire aussi: Cyclisme: un jeune pistard québécois fait sensation à Londres

L’Union cycliste internationale (UCI) a confirmé l’attribution de licences WorldTour aux équipes belge Alpecin-Deceuninck et française Arkéa-Samsic qui accèdent ainsi pour les trois prochaines saisons à l’élite du cyclisme mondial.

La formation Alpecin de Mathieu van der Poel a terminé en 8e place du classement WorldTour, alors que la formation Arkea-Samsic a pris la 18e position, suffisante pour se qualifier.

Ces deux formations remplacent Israël-Premier Tech (IPT) et Lotto qui descendent à l’échelon inférieur et deviennent des UCI ProTeams, selon un classement établi sur les trois dernières saisons.

Les licences World Tour, qui garantissent une participation aux plus grandes courses sur la planète, sont attribuées pour les trois prochaines saisons. Cette rétrogradation ne signifie pas que l’équipe sera écartée des grands tours en Italie, en France et en Espagne, mais le chemin pour y accéder sera beaucoup plus compliqué. Le Britannique Chris Froome et le Canadien Michael Woods doivent à nouveau endosser le maillot IPT en 2023.

Déception

Pour le Tour de France, les quatre wildcards seront distribuées au début de l’hiver. Lotto Soudal et TotalEnergies sont invités en raison de leur position au classement UCI 2022, laissant deux places.

«Nous prenons acte de la décision de l'UCI d'inscrire l'équipe en tant que ProTeam en 2023. Naturellement, nous sommes déçus, compte tenu des perturbations causées par la pandémie de COVID ces trois dernières saisons, qui ont durement touché notre équipe. Néanmoins, IPT continuera à se battre pour les victoires lors des plus grandes courses du calendrier cycliste», a écrit le copropriétaire canado-israélien, Sylvan Adams.

Le dirigeant affirme être déterminée à revenir sur le WorldTour. L’équipe vient d’ailleurs de remonter en selle pour un premier camp d’entraînement à Empordà, près de Gérone, une région catalane historique comprise entre le massif des Albères et les Gavarres.

Volonté de gagner

«Nous sommes fiers de nos coureurs et de notre personnel et de la force de notre organisation, et nous abordons la saison à venir avec enthousiasme et confiance en notre capacité à continuer à performer et à gagner», ajoute le philanthrope et passionné de cyclisme, qui était présent à Bromont la semaine dernière au vélodrome qui porte son nom. «L’esprit est bon», a-t-il mentionné.

Un communiqué officiel est prévu dans les prochaines heures. En attendant, le champion Hugo Houle a préféré ne pas commenter.

«Peu importe le sticker, le badge ou l’épithète qu’ils vont nous donner, on est une équipe WorldTour», a confié la semaine dernière le pdg de Premier Tech, Jean Bélanger.

Chez les femmes, l’UCI a attribué 15 licences WorldTour, dont à une à Israël-Premier Tech Roland (CGS-SUI).