Les fanatiques de sport sont-ils moins civilisés ?

Je sais que je vais m’attirer une volée de bois vert de la part des amateurs de sport, mais je m’en fiche, je pose la question quand même...

Pourquoi les compétitions sportives donnent si souvent lieu à des dérapages ? À des émeutes, à du vandalisme ?

C’est quoi, l’affaire ?

Les supporters sont incapables de contenir leurs émotions ?

Les amateurs de sport sont plus chauvins que la moyenne des ours ? Plus belliqueux, plus fanatiques ?

VITE, CASSONS DES VITRINES !

En 2006, l’écrivain turc Orthan Pamuk a remporté le Prix Nobel de littérature.

Et la même année, le cinéaste anglais Ken Loach a remporté la Palme d’Or à Cannes.

Des meutes de supporters turcs et anglais ont-elles pris les rues d’assaut et fracassé des vitrines ?

Les supporters ont-ils lancé des briques aux policiers ?

Se sont-ils saoulé la gueule jusqu’à en perdre tout jugement ?

Pourquoi ce sont toujours des compétitions sportives qui donnent lieu à ces scènes disgracieuses ?

Je parle bien sûr des dérapages commis sur les Champs-Élysées après les victoires du Maroc et de la France à la Coupe du monde.

Mais pas que.

Car ce genre de dérapages n’est pas propre aux supporters de ces équipes de foot.

C’est un phénomène international.

Pensez aux hooligans britanniques.

Ou aux supporters du Canadien qui ont fracassé des vitrines quand leur équipe a remporté la Coupe Stanley en...

En quoi, déjà ? 1922 ? 1945 ?

La bêtise et la sauvagerie n’ont pas de drapeau.

S’il y a quelque chose qui est équitablement partagé, en ce bas monde, c’est la connerie.

Surtout chez les fanas du sport.

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?

Je suis peut-être déficient, il me manque peut-être un gène (celui de la ferveur sportive), mais je ne comprends pas ce genre de fanatisme.

Ton pays a remporté la Coupe du monde ou le Championnat de la F1.

Oui, donc... et après ?

Qu’est-ce que ça te donne, à toi ?

Tes conditions de vie vont-elles s’améliorer ?

Mettons que le Québec ait son équipe nationale de hockey, et que cette équipe gagne la médaille d’or aux Jeux olympiques.

Je serais content, bien sûr, comme j’étais content lorsque Jacques Villeneuve a fait mordre la poussière à Michael Schumacher en 1997.

Ou lorsque le Canada a battu les Russes en 1972.

Mais qu’est-ce que ça changerait concrètement au Québec ?

Rien.

Strictement rien.

C’est comme si on annonçait que les ventes de poutine surpassaient celles des frites.

Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ?

J’adore le cinéma. Quand Denys Arcand a gagné l’Oscar du meilleur film étranger avec Les Invasions barbares, j’étais enchanté, bien sûr.

J’ai poussé un cri dans le salon.

Mais, bon, je n’ai pas dit à Sophie : « Viens, on prend le char et on va se promener dans les rues de Montréal en klaxonnant jusqu’à trois heures du matin !

« Et toi, apporte un batte de baseball, on va péter une couple de poubelles... »

FIERTÉ MAL PLACÉE

Oui, je sais, le sport, c’est émotif. C’est festif. C’est grégaire.

Mais calmez-vous, bordel !

Si la fierté de votre peuple repose sur le résultat d’un match de foot, posez-vous des questions...