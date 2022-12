Les Lions ne rigolent plus

Tout indique qu’une tradition de longue date est en train de prendre fin dans la NFL : les Lions ne sont plus une mauvaise blague.

Cette équipe souvent ridiculisée dans les dernières années, voire les dernières décennies, avait déjà prouvé son sérieux dans les dernières semaines. En l’emportant de manière convaincante par 34 à 23 sur les Vikings, les Lions ont ajouté une couche à leur crédibilité nouvellement gagnée.

Depuis le réalignement des divisions dans la NFL en 2002, les Lions se sont maintes fois contentés de ronronner docilement en croulant au troisième ou au quatrième rang de la section Nord, à raison de 16 saisons sur 20.

Imaginez un tel état de crasseuse médiocrité ! 16 fois sur 20, aux deux derniers échelons, dont les quatre dernières saisons dans le sous-sol. On pouvait facilement en venir à croire que pour les Lions, ce n’était pas un passage à vide, mais un abonnement perpétuel à l’insignifiance.

Plus maintenant ! Il y a trop d’armes à bord, malgré des lacunes évidentes, qui laissent croire que Detroit a fini de souffrir sans cesse.

Attaque explosive

S’il est évident qu’il faudra investir encore massivement dans la défense pour extirper définitivement cette équipe de l’ombre, il est clair que l’attaque est sortie de sa grotte.

Après un autre début de saison minable (1-6), les Lions ont gagné cinq de leurs six derniers duels, leur meilleure séquence depuis 2016, dernière année où ils ont accédé aux séries.

Mieux encore, selon l’Associated Press, ils viennent d’inscrire au moins 25 points dans cinq matchs de suite, une première pour eux depuis, tenez-vous bien, 1954 !

Face aux Vikings, le quart-arrière Jared Goff a réussi 27 de ses 39 passes pour 330 verges et trois passes de touché, sans commettre de revirement.

C’est son deuxième match de suite avec plus de 300 verges au compteur et aucune de ses passes n’a été interceptée à ses cinq derniers matchs.

Voilà qui n’est pas trop mal pour un pivot qui a été maintes fois ridiculisé, encore plus depuis qu’il a fait partie de l’échange qui a expédié Matthew Stafford chez les Rams.

Bien sûr, Stafford a aidé les Rams à remporter le Super Bowl en février dernier, donc personne ne va remettre l’échange en question.

Sauf qu’aujourd’hui, Goff s’accroche drôlement bien à un rôle que tout le monde voyait comme éphémère.

Il est en train de pousser les Lions à une réflexion intéressante. Avec le choix de premier tour qu’ils ont obtenu des Rams, peuvent-ils se tourner vers une autre position que celle de quart-arrière ? Devraient-ils plutôt renflouer leur défense ? La question est devenue légitime dans les dernières semaines.

Goff est drôlement bien entouré dans cette attaque. Trois receveurs (DJ Chark, Amon-Ra St. Brown et Josh Reynolds) ont gagné plus de 50 verges face aux Vikings. Il a distribué le ballon à neuf cibles différentes. Même le receveur recrue Jameson Williams est amené tranquillement dans le coup après sa blessure au genou avec Alabama l’hiver dernier. La ligne offensive protège bien Goff.

Il est possiblement trop peu trop tard pour les Lions de cette saison en ce qui a trait à une place en séries. Ils sont en vie, mais la lutte sera difficile. Pour les années à venir, cependant, impossible de les regarder de haut. Cette époque est révolue.

Décevants Vikings

Un petit mot sur les Vikings en concluant. La défense a concédé 464 verges aux Lions. C’est le cinquième match de suite dans lequel elle donne plus de 400 verges à l’adversaire, la plus longue séquence du genre dans l’histoire de la franchise.

La défense chute au dernier rang dans la ligue après cette débâcle. C’est un brin embarrassant.

Les Mauves vont tout de même remporter leur division dans les prochaines semaines, mais leur défense va causer leur perte éventuellement. Les Eagles (12-1) sont maintenant virtuellement assurés de l’avantage du terrain en séries, eux qui ont déjà triomphé des Vikings. Même les 49ers (9-4) n’ont pas dit leur dernier mot. Ça se corse...

Gagnants

Les Eagles

Les Eagles ont assuré leur place en séries. AJ Brown devient leur premier receveur de 1000 verges depuis Jeremy Maclin, en 2014. Miles Sanders devient leur premier porteur de 1000 verges depuis LeSean McCoy, aussi en 2014.

Trevor Lawrence

Le jeune quart-arrière a connu un autre excellent match avec 368 verges par les airs et trois passes de touché, en plus d’un touché au sol. Ça fait quelques fois cette saison. Il semble être passé à un autre niveau.

Les Bengals

Sans être spectaculaires face aux Browns, les Bengals ont signé une cinquième victoire de suite, même en devant se passer des receveurs Tee Higgins et Tyler Boyd. La défense a limité l’excellent jeu au sol des Browns à 71 verges.

JK Dobbins

Le porteur des Ravens avait raté les six derniers matchs. Il a connu un retour productif avec 120 verges au sol et un touché. Par chance, parce que les Ravens en arrachaient par la passe avec Tyler Huntley, qui a subi une commotion en deuxième demie.

Mike White

Le quart-arrière des Jets a perdu, mais il a donné une vraie leçon de courage en encaissant des coups puissants à maintes reprises. Son entraîneur, Robert Saleh, aurait même eu intérêt à le protéger contre lui-même.

Perdants

Les Titans

Les Titans ont perdu un troisième match de suite en jouant de manière horrible face aux Jaguars. Ils ont commis quatre revirements qui ont mené directement à 20 points des Jaguars. Par chance, leur division ne vaut rien.

Mitchell Trubisky

Les Steelers ont perdu le match et leur quart-arrière Kenny Pickett, dans le protocole des commotions. Son remplaçant, Mitchell Trubisky, a lancé trois interceptions. Pour convaincre l’état-major de jouer, on a vu mieux.

Les Browns

Deshaun Watson a mieux joué que la semaine passée avec 276 verges par les airs et 33 au sol, en plus de sa première passe de touché. Cependant, les Browns n’ont inscrit qu’un touché offensif en deux matchs depuis qu’il est le titulaire.

Les Giants

Les G-Men ont très mal paru face aux Eagles. La défaite n’est pas une surprise, mais on est en droit de s’attendre à mieux qu’une raclée par 26 points de la part d’une équipe supposément gagnante...

Les Buccaneers

Rien, mais alors là vraiment rien, n’a fonctionné face aux 49ers. Les Bucs semblaient avoir rapidement baissé les bras. Dire qu’une équipe intéressante sera privée des séries parce que les Bucs jouent dans une division minable.

5 jeux de la semaine

1) Purdy impressionne

Photo AFP

À son premier départ, Brock Purdy a fort bien paru comme quart-arrière partant des 49ers dans une écrasante domination face aux Buccaneers. Purdy a réussi 16 de ses 21 passes pour 185 verges, deux passes de touché, aucune interception et un touché au sol. Le dernier choix au repêchage est toujours surnommé « Mr. Irrelevant » (Monsieur Insignifiant), mais dans son cas, c’est plutôt une belle histoire. Purdy a été bien appuyé par Christian McCaffrey (deux touchés, 153 verges au total).

2) La pirouette de Knox

Photo AFP

Dans des conditions météorologiques peu commodes, les Bills n’ont pas été explosifs comme à leur habitude, mais ont tout de même eu raison des Jets par 20-12. Leur unique touché par la voie des airs est venu sur une passe de Josh Allen à Dawson Knox. En sautant, l’ailier rapproché a été frappé dans son envol par le demi de coin Sauce Gardner. Knox s’est offert une spectaculaire vrille dans les airs avant d’atterrir dans la zone des buts pour six points importants.

3) Jefferson volé

Photo AFP

Dans la défaite, le receveur des Vikings Justin Jefferson a encore brillé avec 11 réceptions pour 223 verges, un total qui lui procure un record de franchise. Le pire, c’est qu’il s’est fait voler en fin de match. Sur un gain de 39 verges, l’arbitre a jugé qu’il a mis un pied hors ligne, mais la reprise vidéo montre qu’il était bien en jeu. Non seulement il aurait ajouté à son total, mais il filait dans la zone des buts pour un touché important et les Vikings ont ainsi perdu du temps précieux. Dans le doute, l’arbitre aurait dû laisser le jeu se dérouler quitte à aller à la reprise après.

4) Les Cowboys ont eu chaud

Photo AFP

Les Cowboys étaient favorisés par 17 points face aux pauvres Texans. Ils l’ont emporté, mais de peine et de misère, par quatre points. Tirant de l’arrière par 23-20 en fin de quatrième quart, ils ont évité le coup fatal des Texans. Tremon Smith a intercepté une passe de Dak Prescott et les Texans avaient le ballon à quatre verges des buts. La défense des Cowboys a toutefois résisté et les Cowboys ont orchestré une poussée victorieuse de 98 verges. Ezekiel Elliott a inscrit le touché.

5) Pauvre Russell Wilson !

Photo AFP

Pour une rare fois cette saison, le quart-arrière mal-aimé des Broncos, Russell Wilson, connaissait de bons moments face aux Chiefs avant que le ciel s’écroule. Après un début de match cauchemardesque, Wilson et les Broncos se sont ressaisis. Le pivot avait amassé 246 verges et trois passes de touché en plus de quelques bons gains au sol. Sur une course au début du quatrième quart, en tentant d’atteindre la zone des buts, Wilson s’est fait plaquer et il a été sonné, quittant la rencontre avec une commotion. Pas beau à voir...