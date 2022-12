Libérée de prison, Brittney Griner retrouve le terrain

Brittney Griner a mis les pieds sur le parquet pour la première fois depuis 10 mois, quelques jours après avoir été libérée d’une prison russe, a informé son agente, Lindsay Kagawa Colas.

Pour le moment, l’athlète n’est pas prête à dire si elle prévoit faire un retour dans la WNBA avec le Mercury de Phoenix selon sa représentante.

«Si elle veut jouer, ce sera à elle de le dire. Elle a des vacances pour se reposer et décider de la suite sans aucune pression, a déclaré Colas au réseau ESPN. Elle va vraiment, vraiment bien. Elle semble avoir enduré cela de manière assez incroyable.»

Depuis sa libération, Griner est installée dans un hôtel avec sa femme à San Antonio. Quelques membres de sa famille sont venus lui rendre visite dans les derniers jours.

Pendant qu’elle était en prison à Moscou, ses avocats ont tenté à plusieurs reprises de lui amener un ballon de basket et elle avait toujours refusé en disant qu’elle n’était pas prête à penser à son sport. D’après son agente, l’entraînement de dimanche n’est pas nécessairement un pas vers un retour au jeu.

«Il n’y a pas de calendrier pour son retour à ce stade. Elle réintègre un monde qui a changé pour elle maintenant, a affirmé Colas. Du point de vue de la sécurité pure, elle ne sera pas capable de se déplacer dans le monde comme elle l’a fait. Ce n’est pas une situation qu’elle a souhaitée, mais je pense qu’elle va essayer d’utiliser cette plateforme pour le bien.»

Brittney Griner a pu retrouver sa femme Cherelle vendredi matin, tandis que Colas et les responsables américains attendaient le vol dans un grand hangar à avion.

Selon ESPN, Griner a quitté le hangar et s’est rendue dans un hôpital de la base, où elle a subi une évaluation médicale et mentale plus approfondie.