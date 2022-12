L’ONU ouvre un sixième bureau à Montréal centré sur le développement durable

Montréal accueillera un bureau du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), obtenant du même coup son sixième bureau de l’ONU.

Le nouveau bureau, dont l’annonce s’est faite dans le cadre de la COP15, vise à aider les villes du monde à devenir plus vertes, durables et résilientes face aux changements climatiques.

«ONU-Habitat entretient un lien spécial avec le Canada. La première Conférence des Nations Unies sur les établissements humains, Habitat I, a eu lieu à Vancouver en 1976. À l’époque, les gouvernements ont reconnu le besoin d’établissements humains durables ainsi que les effets néfastes d’une urbanisation rapide et incontrôlée, jetant ainsi les bases de la création d’ONU-Habitat», s’est remémoré Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d’ONU-Habitat.

La nouvelle équipe onusienne montréalaise sera notamment amenée à collaborer avec de nombreuses entreprises québécoises qui cherchent à développer des technologies propres, a souligné le gouvernement du Québec.

«Le Programme s'intégrera très bien à l'écosystème international de développement durable et technologies propres déjà présent à Montréal, qui est une plaque tournante stratégique pour s'attaquer aux enjeux environnementaux», a fait valoir la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron.

La métropole, troisième au monde en matière d’organisations internationales établies sur son territoire avec plus de 80 entités, n’avait pas accueilli un nouveau bureau de l’ONU depuis l'arrivée de l'Institut de statistique de l'UNESCO, en 2001.

Outre ONU-Habitat et l’institut de la statistique de l’UNESCO, l’ONU est représentée à Montréal via l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Secrétariat de la convention sur la diversité biologique, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal.