Match des espoirs de la LCH: 6 joueurs de la LHJMQ

Sans surprise, Connor Bedard, pressenti comme le premier choix lors du prochain repêchage de la LNH, a été invité au match des meilleurs espoirs de la LCH qui aura lieu le 25 janvier à Vancouver.

Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, et cinq autres joueurs de la LHJMQ ont également été conviés: il s'agit des attaquants Mathieu Cataford (Mooseheads de Halifax) et Tyler Peddle (Voltigeurs de Drummondville), ainsi que des défenseurs Matteo Mann (Saguenéens de Chicoutimi), Etienne Morin (Wildcats de Moncton) et Jordan Tourigny (Cataractes de Shawinigan).

Bedard survole la Ligue de l'Ouest avec ses 64 points en 28 matchs. Il sera probablement l’une des bougies d’allumage lors de ce match.

Au Québec, Gauthier connaît actuellement une très bonne campagne, ayant amassé 30 points, dont 10 buts, en autant de rencontres. Celui-ci est vu comme un futur choix de première ronde par plusieurs experts. De son côté, Mathieu Cataford vit également de bons moments avec les Mooseheads en vertu de 40 points en 29 matchs depuis le début de la saison.

Comme chaque année, ce match rassemble les meilleurs espoirs de la LCH et constitue une belle vitrine pour les joueurs qui souhaitent faire leurs preuves devant les nombreux recruteurs dans les estrades. Parmi les 40 participants, on en compte 19 de la Ligue de l’Ouest de même que 15 joueurs de la Ligue de l’Ontario. Au total, 32 équipes seront représentées lors de cette partie.