Notre système d’éducation est un échec colossal

La louisianisation du Québec a commencé, et savez-vous qui en sont les principaux responsables?

Nous. Les francophones du Québec.

Si cette langue est en train d’agoniser la bouche ouverte, si elle est en train de mourir à petit feu, pas seulement théoriquement, mais concrètement, dans nos commerces, nos lieux de travail et même nos salons, c’est de notre faute.

Nous n’avons personne d’autre à blâmer.

LA « MAGIE » DU FRANÇAIS

Et comment on a fait ça ?

Simple : en s’en foutant. En la tenant pour acquise.

En se faisant croire que quoiqu’il arrive, quoiqu’il advienne, la langue d’Anne Hébert et de Gaston Miron finira toujours par survivre.

On la croit tellement indestructible, la langue française, qu’on a cessé de l’enseigner à nos enfants.

On ne leur apprend pas à respirer, pourquoi devrait-on leur apprendre à parler leur langue ?

C’est un réflexe, voyons !

Comme se fermer les yeux quand on éternue !

Connaissez-vous le gag du Québécois francophone qui a adopté un bébé chinois ? Il suit des cours de mandarin pour le comprendre quand il va commencer à parler.

Eh bien, on fait la même chose avec nos enfants.

Le français ? Ça va venir tout seul ! Un jour, fiston va ouvrir la bouche et des mots français vont sortir comme par magie !

Vous trouvez que j’exagère ?

Regardez ce qui se passe dans les cégeps. Les étudiants font une faute aux cinq mots. Des fautes grossières, qu’on voyait auparavant dans les devoirs des élèves du primaire.

« Cette homme. »

« Elle c’est battu jusqu’à la fin de ça vie. »

« Beaucoups. »

« Il le remercient. »

Au cégep ! ! !

J’ai lu le texte de ma collègue Daphnée Dion-Viens, dimanche, et j’avais les larmes aux yeux.

Notre système d’éducation est un échec monumental. Nous créons des générations de cancres.

D’analphabètes.

CANCRES, MAIS FIERS

Pourquoi des jeunes qui ne maîtrisent pas leur langue ont-ils obtenu leur diplôme d’études secondaires ?

Pourquoi ont-ils été acceptés au cégep ?

Et pourquoi va-t-on les accepter à l’université (car, oui, mesdames et messieurs, on va les accepter à l’université, même s’ils font une faute aux cinq mots) ?

Pour ne pas froisser leur estime d’eux-mêmes.

« Mon fils parle mal et ne sait pas écrire ? Peut-être, mais il est fier ! Il n’est pas gêné ! Il ne rase pas les murs ! Il baragouine haut et fort ! Il jargonne sans honte ! Il estropie sa langue avec superbe ! Audace ! Orgueil ! Il multiplie les fautes avec aplomb ! Que dis-je, avec bravoure ! »

Félix a dit que la meilleure façon de tuer un homme est de le payer à ne rien faire.

De même, on pourrait dire que la meilleure façon de tuer un peuple est de diplômer ses enfants même s’ils ne le méritent pas.

Il n’est pas bon au primaire, mais on va le faire passer au secondaire. Il n’est pas bon au secondaire, mais on va le faire passer au cégep. Il n’est pas bon au cégep, mais on va le faire passer à l’université.

Et c’est comme ça que de lâcheté en démission, et de mollesse en abdication, on finit par enterrer – poignée de terre par poignée de terre – notre langue et notre culture.