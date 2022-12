Pas de cadeau sous mon sapin

Vite ! Il faut acheter un cadeau pour maman, papa, le filleul, la cousine et le chien de mon ami !

À quelques semaines du temps des Fêtes, plusieurs d’entre nous ressentent la pression d’offrir les meilleurs cadeaux à leurs êtres chers. Certaines personnes ont peut-être même déjà tout dépensé dans l’achat de cadeaux l’argent qu’ils ont reçu du gouvernement pour contrer la hausse du coût de la vie.

On cherche la meilleure bouteille de vin ou de parfum. On achète parfois un ensemble de crèmes à mains à la pharmacie juste parce qu’on ne sait pas quoi offrir à notre grand-mère.

On veut que les gens de notre entourage soient contents, qu’ils se sentent aimés.

Eh bien moi, cette année, j’ai décidé que je n’offrirais aucun cadeau.

Pas une obligation

Depuis que je suis jeune, ma mère ne donne pas de cadeaux à Noël. Elle dégage son horaire pour offrir à son entourage la meilleure chose qui soit : du temps.

Cela peut sembler marginal, mais vous savez quoi ? Elle m’a offert le souvenir si précieux d’avoir une mère dégagée et disponible dans le temps des Fêtes.

Je pense à ceux et celles qui se sentent obligés d’acheter des présents. Je comprends ceux et celles qui n’ont pas le luxe de dépenser des centaines de dollars pour faire plaisir à leur entourage. J’ai une pensée pour les gens qui offrent des cadeaux simplement parce que beaucoup d’autres le font.

Je suis attristée de voir qu’il est si souvent mal vu de refuser de se plier à cette convention matérialiste.

J’espère sincèrement que l’amour que l’on porte aux personnes de notre entourage ne soit pas mesuré par le montant que l’on dépense en cadeaux.

Que l’on décide d’offrir des présents ou non, je souhaite à tous et à toutes d’aimer et de se sentir aimés dans le temps des Fêtes.