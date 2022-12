Peine de 6 ans et demi pour un cambrioleur récidiviste

Un homme de Québec qui a poussé l’audace jusqu’à frauder des quincailleries pour obtenir des outils alors qu’il était en attente de sa peine pour des vols sur des chantiers de construction a été condamné lundi à six ans et demi de détention.

Le juge Frank D’amours n’a pas pris de détour pour décrire la décision de Jean-Nicolas Mercier de frauder des commerces afin de mettre la main sur des outils neufs et les revendre au même moment où son avocat plaidait la peine à lui être imposée dans un dossier de vol dans des roulottes de chantiers.

«L’accusé a choisi de tirer dans sa propre chaloupe», a laissé tomber le juge, citant les termes utilisés par l’avocat de Mercier au cours des procédures.

Pas rassasié

Jean-Nicolas Mercier avait plaidé coupable en mai 2021 à 52 chefs d’accusation, dont 45 d’introduction par effraction pour commettre un vol. L’homme ciblait des chantiers de construction et s’introduisait dans les roulottes après le départ des ouvriers pour y dérober des outils.

La valeur estimée des larcins qui ont été commis dans plusieurs régions a été établie à 100 000$, mais les conséquences sur les opérations des chantiers ont aussi été importantes, les vols provoquant plusieurs retards.

Après avoir été arrêté et avoir choisi de plaider coupable, l’homme qui avait été remis en liberté durant les procédures ne semblait toutefois pas rassasié. Entre décembre 2021 et mars 2022, il se «remet au travail» et développe un nouveau stratagème pour se procurer des outils, cette fois neufs.

Se faisant passer un employé d’entrepreneurs ayant un compte-client dans diverses quincailleries, il réussit à se procurer des outils et des vêtements en faisant refiler la facture aux entreprises victimes de sa fraude.

La combine a été opérée dans près de 35 villes différentes et la facture variait chaque fois de 100$ à 1000$. L’accusé revendait ensuite la marchandise sur la plateforme ‘’Marketplace’’.

Multirécidiviste

Dans le prononcé de la peine de six ans et demi d’emprisonnement, le juge D’amours a largement insisté sur ce deuxième bloc de crimes commis «alors que l’accusé était déjà en plein processus judiciaire». D’autant plus que Mercier tentait au même moment de faire croire aux responsables de son rapport prédécisionnel qu’on ne l’y prendrait plus.

«Dans les faits, l’accusé n’a tenu qu’une seule promesse, celle de changer. Il a changé de stratagème», a illustré le magistrat, soulignant que Mercier avait passé du vol à la fraude.

Le juge a aussi décrit comme facteur «très aggravant» le fait que le «multirécidiviste» n’avait tiré aucune leçon de ses passages à la cour, passés comme présents. Pour preuve, l’analyse des dates de cour au dossier et des fraudes en quincailleries démontre un chevauchement déroutant où l’accusé se présentait tout bonnement à la cour la veille ou le lendemain de la commission d’un crime.

«Les passages à la cour n’ont eu aucun effet dissuasif. Tout au plus, ils auront été des contretemps dans les activités criminelles de l’accusé», a indiqué le juge D’amours.

Plus de 90 chefs au total

En plus des chefs d’introduction par effraction et de fraude, Jean-Nicolas Mercier a également été condamné pour possession de méthamphétamine, possession d’arme, lui qui a été arrêté avec un fusil de calibre 12 pour lequel il ne possédait pas de permis. Au total, ce sont plus de 90 chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

La procureure de la couronne au dossier, Me Annie Bastarache, réclamait une peine de 7 à 8 ans d’emprisonnement vu la sévérité des dossiers et les antécédents de l’accusé en semblable matière. La défense demandait quant à elle une peine de 3 ans.

En calculant la détention provisoire déjà purgée, il reste à Jean-Nicolas Mercier un total de 5 ans et 1 mois à purger.