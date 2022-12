[PHOTOS] Un «mini Centre Vidéotron» pour patiner avec ses enfants... dans sa cour!

Un père fou de hockey qui ne fait pas les choses à moitié a conçu pour ses enfants une patinoire qui fait penser à un «mini Centre Vidéotron» dans sa cour arrière, à Lévis.

Même si on voit encore le gazon, le froid des derniers jours a finalement permis à Dominic Barry de donner vie pour un huitième hiver à sa glace d’une douzaine de mètres de longueur, derrière sa résidence.

«Quand j’ai commencé, j’avais juste une surface glacée. Ensuite, j’ai acheté de quelqu’un des bandes qu’il avait faites, mais qui étaient un peu maganées. Je les ai retapées», relate le père de 45 ans.

Il s’était d’abord lancé dans ce projet pour son fils, aujourd’hui âgé de 12 ans, il y a sept ans. Sa fille de sept ans n’a pas tardé à en profiter, tout comme sa conjointe.

Photo Stevens LeBlanc

Authentique

De fil en aiguille, son initiative a pris de l’ampleur. Il y a quelques années, il a obtenu l’autorisation de son équipe favorite, les Remparts de Québec, d’en imprimer le logo pour le mettre au centre de sa surface gelée artisanale.

Et cette année, le club de la LHJMQ dirigé par Patrick Roy – une de ses idoles de jeunesse – lui a fourni, pour l’encourager, des autocollants géants destinés à ses bandes.

Celles-ci arborent désormais le logo d’un commanditaire et un slogan du club, pour une expérience on ne peut plus authentique.

Devant les lignes au sol et les demi-cercles de gardiens de but, on peut dire que rien n’est laissé au hasard.

Photo fournie par Dominic Barry

«Ça commence à ressembler un petit peu à un mini Centre Vidéotron», le domicile des Remparts, s’amuse Dominic Barry.

«Ça ajoute un petit côté “wow”» pour les enfants, dit l’homme qui a grandi à Québec et qui allait voir jouer les Nordiques durant son adolescence. Un drapeau de la défunte franchise flotte d’ailleurs dans sa cour.

Jouer dehors

Résultat : c’est toute la famille qui passe plus de temps à jouer dehors et moins derrière des écrans.

«La première question que je me fais poser le matin, c’est à quelle heure on sort patiner et à quelle heure on va jouer au hockey?» relate le quadragénaire.

De son côté, il trouve du plaisir à améliorer son installation et à lui trouver une nouvelle thématique tous les ans.

Photo fournie par Dominic Barry

À travers le temps, il estime avoir investi environ 1000 $ en matériel et en peinture. Il faut compter plusieurs heures d’arrosage en début de saison, ensuite environ deux heures par semaine d’entretien.

La glace lui a attiré plusieurs commentaires élogieux sur les réseaux sociaux. Il y a trois ans, le hockeyeur originaire de Lévis Cédric Paré, qui jouait alors pour l’Océanic de Rimouski, est même allé la visiter.

«Ç’a beaucoup marqué mon fils d’avoir un joueur junior majeur qui vient le voir», se souvient le père.

C’est donc parti pour une nouvelle saison de patin à deux pas de la maison, et ce, jusqu’à la mi-mars si la météo collabore.