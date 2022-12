Que vaut une sonnerie de téléphone?

Les lettres publiées dans votre Courrier expriment souvent de la détresse. Mais quelques-unes s’avèrent parfois empreintes d’une certaine légèreté. Par exemple, celle de ce lecteur « bien élevé » qui se plaignait d’avoir été importuné par une sonnerie de téléphone lors d’un spectacle. J’ai aussi été interpellée par votre réponse de comédienne, Louise, quand vous affirmiez avoir été dérangée par ce genre de bruit impromptu alors que vous jouiez au théâtre.

Tout cela m’incite à mettre mon grain de sel dans la discussion parce que je travaille dans une salle de spectacle de la métropole depuis 25 ans. Est-ce que les gens, que votre monsieur traite de « sans allure » entendent les mises en garde de mettre leur téléphone en mode silencieux qui sont données avant chaque représentation pour que le public puisse écouter et que les artistes puissent évoluer dans des conditions optimales ?

Je signale qu’avant qu’un spectacle commence, il y a de l’effervescence dans l’air. Les rires fusent et on refait le monde. Toutes à la joie d’assister à une performance artistique, certaines personnes ne portent peut-être pas attention au message d’éteindre leur cellulaire.

Tout en poursuivant sur ces petits bidules que les gens considèrent désormais comme une extension de leur corps. Qu’en est-il de l’interdiction de prendre des photos pendant la représentation qui est aussi incluse dans le message d’avant spectacle ? Enthousiastes de voir leur idole sur scène, certains ne se gênent pas pour la prendre en photo malgré l’interdiction. Et cela, quitte à irriter l’assistance, les artistes, ainsi que l’équipe de production. N’oublions pas que la prise de photo implique une question de droits, et les gens le savent, car dès qu’on s’avance pour les avertir, oups les cellulaires disparaissent, pour ressurgir quelques instants plus tard.

Et que dire de ceux et celles qui textent pendant la représentation ? Texter constitue un geste silencieux qui n’en provoque pas moins des froncements de sourcils en raison de la lumière qui se dégage de l’appareil. Même si le fait d’œuvrer dans le milieu culturel est un réel plaisir pour la majorité du personnel, et comme celui-ci donne son 110 % pour que l’expérience du spectateur soit exceptionnelle, ce dernier ne devrait jamais oublier que le respect, ça doit demeurer tatoué dans l’esprit de tout le monde, du lever jusqu’à la tombée du rideau.

Martine

J’apprécie le fait que vous mettiez à l’avant-plan la notion de respect, car c’est bien de « respect de l’autre » dont il est question dans l’idée d’écouter et de mettre en pratique les consignes données avant un spectacle.