Recommandations ministérielles: encore besoin d’améliorations dans les CHSLD

Le mouvement citoyen les Usagers de la Santé du Québec (LUSQ) a révélé une compilation de données qui laisseraient penser que certaines des recommandations qu’émettent les inspecteurs du ministère de la Santé tous les quatre ans n’ont pas été appliquées dans certaines région, comme au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ces recommandations concernent la qualité des soins et des services offerts dans les CHSLD.

Le mouvement LUSQ a compilé les données des 350 CHSLD à travers la province. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: plus du tiers n'ont toujours pas été corrigées dans l'ensemble de la province.

«Seulement 67 % des recommandations semblent avoir été mises en place, sauf que j'en doute beaucoup, puisque souvent, ces recommandations-là se trouvaient dans les années précédentes et on nous disait qu'elles avaient été implantées», a mentionné Pierre Blain, président-directeur général du mouvement.

Pire dans trois régions

Au Bas-Saint-Laurent, seulement 22 % des recommandations ont été réalisées, 40 % en Mauricie-et-Centre-du-Québec, puis 43 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Malheureusement, leurs recommandations ne valent rien puisqu'en plus de ça, c'est nous, notre organisme, qui faisons un bilan et qui le présentons au public. On pense que s'il y a des recommandations qui sont faites, elles devraient devenir obligatoires. Parce que sans que ce soit le cas, rien ne va changer», a poursuivi M. Blain.

Ce dernier a ajouté que certaines recommandations devraient plutôt faire partie des normes de base.

«Certaines recommandations concernent la propreté des lieux, d'autres concernent également la remise de produits dangereux. Comment peut-on interpréter des recommandations semblables alors qu'on a des administrations en place qui doivent veiller au bien-être de nos personnes âgées?», a-t-il questionné.

Le président et directeur général de l’organisme LUSQ pense également que les inspections devraient être plus fréquentes. Il a mentionné que «pour couper dans les coûts», les visites avaient lieu tous les quatre ans plutôt qu’aux trois ans.

«Je pense qu'il faut qu'on revienne à des formules beaucoup plus pointues pour qu'on puisse avoir vraiment l'heure juste dans nos CHSLD», a-t-il ajouté.

Problème d’organisation

Le mouvement blâme l’organisation de l’administration qui, selon lui, devrait revoir ses procédés.

«Mettre en place les ressources, c'est ça qui est le vrai problème!», a souligné M. Blain.

La présidente régionale de la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Boivin, a répondu que les professionnelles en soins qui œuvrent en CHLD souhaitent offrir les meilleurs soins possibles, mais qu’en raison du manque de main d’œuvre, elles devaient travailler en plan de contingence. L’impact est donc inévitable sur les patients.

Elle a ajouté que «si on veut mettre en branle les recommandations, c’est certain qu’il faut du personnel. Pour y arriver, on vous le dit souvent, ça prend une loi sur les ratios qui interdirait aux employeurs de descendre en bas d’un tel ratio de professionnelles en soins/patients, ce serait la solution», a-t-elle déclaré.

«C'est tout ce qui concerne vraiment la vie d'une personne âgée. C'est ça qui est important. C'est ça que je déplore, qu'elles ne puissent pas être appliquées et pire, qu'on ne puisse pas appliquer correctement les politiques à ce sujet-là», a poursuivi Pierre Blain.

Le CIUSS n'a toujours pas commenté ce dossier. Le mouvement Les usagers de la santé du Québec a assuré, de son côté, que de nouvelles représentations devraient être effectuées sous peu et espère qu'elles seront entendues par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour le bien-être de nos ainés.