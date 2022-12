Santé mentale: 2,4 millions $ pour le sport de haute performance

Le gouvernement du Canada investira 2,4 millions $ supplémentaires afin d’aider les athlètes de haut niveau du pays au niveau de la santé mentale.

• À lire aussi: Hockey Canada a choisi son nouveau C.A.

• À lire aussi: Le gouvernement vient en aide à Plongeon Canada

• À lire aussi: Pascale St-Onge dénonce la façon d’agir de Gymnastique Canada

C’est la ministre des Sports, Pascale St-Onge, qui en a fait l’annonce, lundi. Cet argent permettra de renforcer la stratégie en santé mentale en offrant notamment plus de soutiens aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs et aux autres intervenants.

«Le bien-être psychologique doit être tout autant valorisé que le bien-être physique et la performance», a réagi la ministre par l’entremise de son compte Twitter.

Nous investissons 2,4M $ additionnels dans des programmes existants et futurs, qui offriront des services en santé mentale gratuits par le biais du réseau @csipacific. Le bien-être psychologique doit être tout autant valorisé que le bien-être physique et la performance. pic.twitter.com/gOKXKXTarT — Pascale St-Onge (@PascaleStOnge_) December 12, 2022

Évidemment, cet influx d’argent a été chaudement accueilli par le Comité olympique canadien, qui estime que des besoins urgents doivent être comblés, particulièrement avec les effets de la pandémie de COVID-19.

«Des investissements comme celui-ci qui traitent les besoins urgents en santé mentale des athlètes canadiens représentent une étape essentielle pour maximiser la sécurité et l’inclusion dans le sport, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien, dans un communiqué. Les dernières années ont été remplies de défis de santé mentale et de mieux-être pour les athlètes canadiens.»