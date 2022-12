Un Sherbrookois d'adoption parle des abus qu'il a subis 60 ans après

André Fortin, victime d'abus sexuels perpétrés par un pasteur du Maine lorsqu’il était adolescent, veut aller de l’avant et espère que la responsabilité de son agresseur sera reconnue.

M. Fortin aura attendu plus de 60 ans avant de dénoncer son agresseur. C'est l'été dernier qu'il a contacté les avocats de Portland, dans le Maine, pour ajouter son nom à la liste de trois autres hommes qui ont déclaré avoir été agressés par le prêtre John Curran, décédé en 1976.

Les agressions dont il a été victime ont eu lieu en 1963 et en 1964, alors qu'il n'avait que 13 et 14 ans. Âgé aujourd'hui de 73 ans,

André Fortin a grandi dans le Maine, où il a été enfant de chœur au côté de son agresseur, le pasteur de l'église catholique Saint-Augustine, à Augusta. Sa famille habitait juste en face, et ses parents étaient catholiques très croyants et dévoués envers l'Église. À l'époque, il ne leur avait pas parlé des abus sexuels perpétrés par le prêtre; des agressions survenues à quatre occasions distinctes dans la sacristie et le bureau du presbytère.

M. Fortin s’est établi à Sherbrooke, en Estrie, pour étudier au Séminaire de Sherbrooke. Il a ensuite enseigné l'anglais pendant une trentaine d'années au Collège du Mont-Sainte-Anne, où il a fait la rencontre de sa conjointe Denise, à qui il n'a rien dit de son lourd secret jusqu'en août dernier.

C'est ici qu'il a choisi de refaire sa vie, comme s'il tentait, inconsciemment, d'oublier son passé de victime.

Le septuagénaire aurait pu faire comme les autres victimes et demander qu'on protège son identité, mais il ne l'a pas fait.

Son avocat a allégué que les dirigeants du diocèse catholique de Portland, dans le Maine, ont fermé les yeux et choisi d'ignorer les nombreux signalements d'abus de la part des membres du clergé à l'époque.

Au terme des procédures qui pourraient durer une trentaine de mois, si la responsabilité du diocèse est reconnue, il appartiendra à un jury de déterminer l'ampleur des montants en dommages punitifs à être accordé à chacune de victimes.

Pour André Fortin, l'argent importe peu en ce moment. Se libérer de son passé et se sentir enfin serein avec lui-même, c'est tout ce qui importe pour l'instant.