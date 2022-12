TRUDEAU, Gaston



Le 11 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Gaston Trudeau, époux de feu Juliette Girard et conjoint de Lise Gatien.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Diane), Bernard (Louise), Richard (Liette) et Lynn (Richard), ses petits-enfants Jean-Pierre (Martine), Amélie, Gabriel (Audrey), Frédéric (Marylise), Marilou, Simon et Ariane, ses arrière-petits-enfants Lilianne, Audrey, Elsie et Mikael, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 15 décembre de 9h à 12h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation canadienne des maladies du foie serait apprécié.