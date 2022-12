VALLÉE, Germain



Le 23 novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Germain Vallée, époux de feu Mme Lucie Mallette. Prédécédé par sa fille Chantal Vallée et son petit-fils Alec Reid.Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Chagnon, ses filles Josée (Marius) et Nadia, ses petites-filles Molly, Léa, Juliette et Charlie, les enfants de sa conjointe Annie (Roger) et Gaétan (Patricia), ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 16 décembre de 13h à 17h ainsi que de 19h à 21h et samedi le 17 décembre à compter de 9h, suivi d'une cérémonie à 11h, en la chapelle du complexe.