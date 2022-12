CATANZARITI-CHAMPAGNE



FrançoiseC'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Madame Françoise Catanzariti-Champagne, à Montréal, le dimanche, 11 décembre 2022, à l'âge de 78 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Carlo, ses enfants Rhoda, Salvatore (Rosa), sa petite-fille Alexa, sa soeur Pierrette (Pierre), ses cousins, cousines et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,le jeudi, 15 décembre 2022, de 14h à 17h et de 19h à 21h. La célébration aura lieu le vendredi 16 décembre 2022, à 10h, à l'église Marie-Auxiliatrice, 8555 boul. Maurice-Duplessis, Montréal, suivie par la mise en terre au cimetière le Repos Saint-François d'Assise, au 6893 Sherbrooke Est, Montréal, à 11h30.La famille tient à remercier le personnel du CHUM et des soins palliatifs de Marie-Clarac, pour leurs soins auprès de Françoise.Un don à la mémoire de Thérèse, peut être fait à Fondation du CHUM,