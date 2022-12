Caufield: «Il n’y a rien qui presse» - Maxim Lapierre

L'attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield a quitté la rencontre contre les Flames de Calgary, lundi soir, après avoir encaissé une solide mise en échec. Le jeune attaquant a semblé être touché à la tête et n'est pas revenu dans la rencontre.

Toutefois, le Tricolore a indiqué, mardi, que Caufield accompagnera l'équipe à Ottawa alors qu'elle affrontera les Sénateurs, mercredi.

À savoir si le numéro 22 jouera, personne ne sait vraiment.

Toutefois, l'ancien joueur de la LNH Maxim Lapierre espère que Caufield prendra son temps pour se remettre de sa blessure.

«Tu ne peux pas prendre de risques et je ne vois pas le but d’être pressé et de la ramener dans l’alignement, a souligné Lapierre, mardi, lors de l'émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Tu ne te bats pas pour la première place dans la ligue, tu ne te bats pas pour aller en finale de la Coupe Stanley.»

Lorsqu’il sera prêt, Lapierre est d’avis de lui donner un autre deux semaines de repos pour s'assurer qu'il soit en parfaite santé.

«On le sait, les problèmes de tête, ça peut être problématique tout au long de ta carrière. Pourquoi niaiser avec ça? Qu’il s’entraîne, qu’il prenne son temps, pas besoin de se faire frapper. Il n’y a rien qui presse.»

Caufield écoule en 2022-2023 la dernière saison de son contrat d'entrée et la tentation de vouloir obtenir les meilleures statistiques possible pourrait pencher dans la balance. Lapierre est catégorique.

«On sait ce qu’il vaut. Il a démontré ce qu’il valait. Il signera son contrat, a tranché Lapierre. Prenons notre temps. Je ne veux pas qu’il revienne et qu’il encaisse une autre mise en échec et qu’il reparte pour deux, trois, quatre mois.»

