«C’est le gros film de l'année»: un immense succès est attendu pour le nouveau «Avatar»

Il n’y a pas que les cinéphiles qui attendent avec impatience l’arrivée en salle du nouveau Avatar, ce vendredi. Cette sortie, les propriétaires de cinémas en rêvent aussi depuis très longtemps.

«C’est le gros film de l’année, celui qu’on attend tous», lance sans hésiter le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

«On met le paquet sur ce film-là parce que je pense que c’est celui qui va faire la différence [aux guichets]. Tout le monde qui l’a vu me dit qu’il est encore meilleur que le premier et qu’il est à voir absolument. Comme Top Gun: Maverick, qui a ramené en salle les spectateurs d’un certain âge, je m’attends à ce que le nouveau Avatar fasse la même chose avec les gens qui ne vont pas souvent au cinéma.»

Selon le journal spécialisé américain Variety, Avatar : la voie de l’eau pourrait engranger entre 150 M$ et 175 M$ au box-office nord-américain pendant sa première fin de semaine en salle. Sorti en décembre 2009, le premier volet de la saga de James Cameron demeure à ce jour le second film le plus lucratif de l’histoire avec des recettes de 2,7 milliards de dollars au box-office mondial.

Préventes

Comme c’est souvent le cas pour les films les plus attendus, les billets pour les premières séances ont été mis en vente plusieurs semaines à l’avance dans certains cinémas. Selon Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec, les résultats de cette prévente sont déjà «exceptionnels», trois jours avant la sortie du film.

«C’est du jamais vu, observe-t-il. En général, pour un film attendu, on constate un engouement dans les préventes quelques jours à l’avance. Pour Avatar, on a commencé à le voir au moins deux semaines à l’avance!»

La sortie d’Avatar : la voie de l’eau tombe à point nommé pour les exploitants de salles. Après avoir connu un automne assez tranquille en terme de fréquentation, ceux-ci se réjouissent de pouvoir accueillir les cinéphiles pendant le temps des fêtes pour la première fois en trois ans.

«Le temps des fêtes, ç’a toujours été une de nos périodes les plus achalandées de l’année, rappelle Éric Bouchard. Ça nous a donc fait très mal l’an passé et il y a deux ans de ne pas pouvoir être ouverts pendant cette période. Mais cette année, tout est place pour un bon temps des fêtes au cinéma. On va avoir la locomotive, Avatar, mais aussi un film de Noël québécois que les gens aiment (23 décembre) et des films pour toute la famille comme Le Chat Potté 2. Ça promet!»