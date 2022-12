[EN IMAGES] Hockey mineur: un coach accusé après des insultes racistes qui ont dégénéré

Un entraîneur de hockey mineur a été arrêté et sera vraisemblablement accusé pour des voies de fait à la suite d’un match à l’aréna de Valleyfield qui a dégénéré après qu’un joueur a lancé une insulte raciste à un autre adolescent.

«On entend toujours des histoires, mais on ne pense jamais que ça va arriver dans notre ligue, dans notre équipe. Malheureusement, le racisme est partout et il reste encore beaucoup de travail à faire. C’est désolant de voir ça en 2022», laisse tomber Jason McCaig, entraîneur pour le Midget A de L’Île-Perrot.

Son équipe venait de remporter la partie contre Valleyfield quand son joueur Aiden Chase est revenu au banc en rapportant qu’un adversaire l’avait insulté en utilisant le «mot en n», dans la soirée du 3 décembre dernier.

Pas la première fois

«Tout de suite, je me suis dit : “pas encore.” C’est la deuxième fois qu’un joueur de cette même équipe lui dit une insulte raciste», déplore vivement au Journal Laurie Philipps, la mère d’Aiden, 16 ans, qui était dans les estrades à ce moment.

Photo fournie par Laurie Philipps

Jason McCaig a immédiatement rapporté l’événement à un arbitre, qui lui aurait confirmé avoir entendu le commentaire raciste et qu’il serait inscrit sur la feuille de match comme une suspension. Au même moment, des bousculades ont commencé entre des joueurs sur la glace.

«J’ai suivi l’arbitre avec mes souliers propres et j’ai saisi le chandail de l’un de nos joueurs pour le retirer. Alors que je me retournais, un des entraîneurs de Valleyfield est venu sur la glace depuis le banc et m’a poussé», raconte M. McCaig.

Photo fournie par Jason McCaig

On voit d’ailleurs dans la vidéo fournie au Journal qu’il fait une chute de plusieurs mètres et atterrit violemment sur la glace.

«Je me suis relevé et je suis allé vers notre côté de la glace où les parents étaient pour leur dire d’appeler la police», poursuit celui qui n’a pas subi de blessures graves malgré quelques ecchymoses.

Arrestation

La Sûreté du Québec a confirmé avoir procédé à l’arrestation d’un homme de 41 ans. Selon nos informations, il a été libéré avec une promesse de comparaître et ferait face à des accusations de voies de fait.

«C’est extrêmement dangereux parce qu’un entraîneur ne porte pas d’équipement ni de casque. J’aurais vraiment pu me cogner la tête sur la glace et me blesser gravement», insiste Jason McCaig.

Quant au joueur qui aurait tenu des propos racistes, il n’aurait pas encore eu de match de suspension, ce qui révolte particulièrement la mère d’Aiden Chase.

Photo fournie par Laurie Philipps

«Ça donne l’impression que ce n’est pas pris au sérieux comme insulte, déplore-t-elle. J’aurais pensé que la ligue avait une pratique de tolérance zéro contre le racisme, mais apparemment non. Pourtant, c’est supposé être une place où tout le monde peut se sentir en sécurité physiquement et joue au hockey sans être harcelé.»

Elle a vu son fils être particulièrement ébranlé ce soir-là quand il est retourné au vestiaire après les événements.

«On voyait dans ses yeux et dans son visage qu’il n’allait pas bien. [...] Malgré tout, il a décidé qu’il n’allait pas laisser cela changer son attitude, sa joie de vivre et son amour du hockey. Mais c’est tout de même révoltant qu’il doive entendre des insultes comme ça», laisse tomber Laurie Philipps.

La Fédération de hockey sur glace du Québec de la région Lac-St-Louis se dit «très préoccupée par la situation».

«Ce ne sont pas des gestes et valeurs que nous souhaitons transmettre à nos jeunes», a répondu par courriel le directeur général, Raymi Gélineau.

Ce dernier n’a toutefois pas voulu commenter davantage «comme les gens impliqués sont convoqués en comité de discipline».