Fini la rente du RRQ à compter de 60 ans?

Le Québec fait actuellement face à des problèmes majeurs, comme le vieillissement de la population, la vulnérabilité financière d’un grand nombre de gens âgés, la pénurie de main-d’œuvre.

Une des solutions ? Hausser l’âge minimal d’admissibilité à la rente du RRQ (Régime des rentes du Québec) de 60 à 62 ans. Et hausser également l’âge maximal pour commencer à retirer obligatoirement ladite rente de 70 à 72 ans. La hausse serait échelonnée sur une période de sept ans.

C’est ce que propose, entre autres, l’actuaire en chef du RRQ, Jean-François Therrien, dans le document qui fera l’objet, à compter de janvier, de la vaste consultation publique sur le RRQ lancée la semaine dernière par le ministre des Finances Eric Girard.

Présentement

Je vous rappelle que la pleine rente du RRQ est versée quand on commence à la retirer à 65 ans. Quand on choisit de l’encaisser plus tôt, la rente est réduite en fonction du nombre de mois, à raison de 0,6 % par mois. Une personne qui décide de la retirer à 60 ans verra sa rente réduite de 36 % par rapport à la pleine rente à 65 ans.

Et la personne qui préfère attendre à 70 ans aura droit, pour sa part, à une rente bonifiée de 42 %, soit une bonification de 0,7 % pour chaque mois écoulé depuis son 65e anniversaire.

La bonification visée

Si le gouvernement Legault accepte d’aller de l’avant avec la proposition visant à hausser l’âge minimal de 60 à 62 ans, l’actuaire en chef Jean-François Therrien a calculé qu’une personne (ayant droit au montant maximal) toucherait à vie une rente plus élevée de 22 %, soit de 2166 $ par année.

En 2021, il y a eu 46 700 personnes qui ont demandé leur rente à 60 ans.

En relevant l’âge maximal d’admissibilité à la rente du RRQ de 70 à 72 ans, une personne pourrait obtenir à vie une rente plus élevée de 12 %. Pour une personne ayant droit au montant maximal, cela représente un montant additionnel de 2 527 $ par année.

Une question d’espérance de vie

Comme l’explique l’actuaire en chef du RRQ dans le document de la consultation publique, l’espérance de vie de la population augmente, comme la durée de la retraite.

En 1966, une personne de 65 ans pouvait espérer vivre encore 15 ans en moyenne. Aujourd’hui, on estime qu’une personne qui prend sa retraite à cet âge aura une retraite d’environ 21 ans. Dans une quarantaine d’années, la retraite d’une telle personne durera plus de 24 ans.

« Pour s’assurer d’avoir des revenus suffisants pour toute la durée de leur retraite, les travailleuses et travailleurs devront donc épargner davantage, travailler plus longtemps et/ou reporter le début du versement de leur rente de retraite du RRQ. »

En 2019, quelque 41 % des personnes gagnant de 30 000 $ à 50 000 $ par année ne s’étaient pas constitué d’épargne-retraite, à part leurs cotisations au RRQ.

En retardant de deux ans l’admissibilité à la rente du RRQ, de 60 à 62 ans, cela contribuerait à régler deux problèmes : la fragilité financière de nombreux retraités et la pénurie de main-d’œuvre.

L’avantage du RRQ

Contrairement à beaucoup de régimes privés de retraite, le RRQ offre une rente qui est pleinement indexée en fonction de l’indice du coût de la vie. Sur une longue période, cela vaut évidemment son pesant d’or.

Autre avantage : il s’agit d’une rente viagère totalement garantie, à l’abri des soubresauts des marchés financiers et des risques de faillites.

Le RRQ compte sur une solide réserve financière. À tel point, que les taux de cotisation au régime de base (10,80 % des revenus cotisables) et au régime supplémentaire (2,0 % des revenus cotisables) seront maintenant plafonnés.

À la fin de 2021, la réserve du RRQ s’élevait à 106 milliards $. Dans 25 ans, elle atteindrait les 553 G$. Et dans 50 ans, rien de moins que 1800 G$.

On s’attend à ce que plus de la moitié des actifs de la réserve du RRQ provienne des revenus de placement la Caisse de dépôt et placement du Québec.