Hécatombe chez les piétons en décembre

Au moins neuf piétons du grand Montréal ont été fauchés lors d’accidents de la route dans les dernières semaines.

« C’est pas mal une hécatombe, a laissé tomber mardi Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec. C’est vraiment beaucoup de personnes happées dernièrement. »

« On sait qu’il y a eu au moins six décès dans la dernière semaine, et cinq blessés graves », a-t-elle poursuivi.

En effet, le bilan de décembre se veut jusqu’à présent catastrophique.

En plus du délit de fuite de mardi, dans lequel une fillette de 7 ans a été tuée, au moins huit autres piétons ont été happés mortellement dernièrement, dont cinq aînés.

Il y a eu cette trentenaire qui a été écrasée par un camion semi-remorque à L’Île-des-Sœurs, lundi dernier.

Deux en une heure et demie

Le lendemain seulement, un sexagénaire et une femme de 37 ans sont morts à 90 minutes d’intervalle, heurtés par des véhicules distincts, à Laval.

Puis, en soirée mercredi, une piétonne de 88 ans a été renversée par une voiture au moment où elle traversait la rue, à l’angle Jean-Talon Ouest et Hutchison, à Montréal. Celle-ci aurait traversé à une vingtaine de mètres de la traverse piétonnière.

C’est en plus des nombreuses collisions ayant causé des blessures graves.

La situation s’avère donc « préoccupante » pour Piétons Québec, qui revendique l’accélération de « la mise en œuvre d’actions » concrètes.

« C’est sûr que l’automne, c’est toujours une saison plus difficile en raison de la luminosité. Mais là, c’est particulier, ces dernières semaines », affirme Mme Cabana-Degani.

Postpandémie

Par ailleurs, selon le bilan partiel de la SAAQ publié en septembre, 39 piétons étaient à ce moment morts dans des accidents cette année. Il s’agissait d’une augmentation de 14,7 % par rapport à l’an dernier, à pareille date.

À ce rythme, le nombre de décès cette année risque fort de s’apparenter à celui des années prépandémiques.

« On voyait une amélioration en 2020-2021, probablement juste liée au confinement et au couvre-feu, se désole la DG de Piétons Québec. On revient vers des chiffres qui ressembleront à 2019 et aux années précédentes, qui étaient terribles. C’est peu encourageant. »