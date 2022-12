Katherine Levac repart en tournée

L’humoriste Katherine Levac a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’elle sera de retour sur scène pour présenter un nouveau spectacle à compter de l’été prochain.

«Salut la gang! Sachez que je repars officiellement en tournée avec le rodage de mon prochain spectacle solo. Ça fait longtemps que j’attends ce moment les amis, j’ai hâte de vous présenter mes nouvelles jokes pour vous entendre rire, ou non, et ainsi me fier à votre opinion de public trustable, ouvert et coquin que vous êtes. Merci de m’aider à bâtir ce troisième show, c’est bien précieux pour moi», a-t-elle écrit sur Instagram.

Il s’agira d’un troisième spectacle solo pour Katherine Levac, après Velours (lancé en 2018) et Grosse, qui a enregistré devant public et présenté en ligne pendant la pandémie.