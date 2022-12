La biodiversité immersive à la Montréalaise

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

À la COP15, le mot « biodiversité » est partout, mais la chose est absente : on est en plein centre-ville dans des salles de conférence ternes sans lumière naturelle.

Pour reconnecter les participants à leur sujet, la Société National Geographic lançait jeudi une œuvre immersive grandiose, entièrement créée par des Québécois, avec des images de plusieurs de ses explorateurs, dont certaines filmées en 360 degrés et projetées sur quatre murs-écrans géants.

« C’est ironique que des milliers de négociateurs s’entassent dans des lieux impersonnels sans rapport avec la nature dont ils parlent ! », s’exclame Brian O’Donnell, le directeur de Campaign For Nature, un organisme lié à la Société National Geographic.

L’exposition immersive s’intitule One World, One Chance (Un monde, une chance) et transporte le spectateur dans quantités d’écosystèmes : pôle Nord, arctique, savane, jungle, mer, rivière, sommets de montagnes enneigées, insectes à ras du sol, etc.

Photo Louis-Philippe Messier

Création express

C’est principalement l’équipe de la salle d’exposition immersive permanente du Palais des congrès, Oasis Immersion, qui a réalisé cette œuvre... à toute vitesse.

« Mon téléphone a sonné un jour et c’était quelqu’un de National Geographic au bout du fil qui parlait de créer quelque chose avec nous pour la COP15... et deux mois et demi plus tard nous voici ! » raconte Denys Lavigne, le président d’Oasis Immersion.

Photo Louis-Philippe Messier

Requin coquin

Pendant la projection, une ombre de grand requin se profile sous mes pieds. Je l’avoue : j’ai sursauté.

« Des détecteurs situent les gens, la projection s’adapte en conséquence », m’explique Ruby-Maude Rioux-Lévesque, qui a conçu le plancher interactif.

Photo Louis-Philippe Messier

Celui-ci comporte des graphiques et des données que le visiteur peut révéler en se déplaçant.

« La conférence de Montréal vise à protéger 30 % de la planète d’ici à 2030 et Un monde, une chance nous rappelle pourquoi c’est important », insiste Mary Price, de la Société National Geographic.

Ce travail sera-t-il accessible au public québécois ?

« Ce serait bien, mais pour l’instant on se concentre sur la COP15 qui est la conférence la plus déterminante de la décennie », dit M. O’Donnell.