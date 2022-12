L'abysse du français: il est temps de sonner l'alarme!

Imaginé avoir a lire sette chronique si elle étais mal écrit.

C’est pénible.

Pire, sa risquerais que vous aillé de la misère a comprendre de ce que je dit.

Or, Le Journal nous apprenait samedi que c’est le triste sort qui afflige près d’un cégépien sur trois. Ajoutez ceux qui ont « moyennement besoin de soutien pour écrire sans fautes », et ce sont 57 % de nos jeunes qui ne maîtrisent pas le français.

Quand un de leurs enseignants parle d’une « ignorance tellement abyssale du code linguistique qu’on se demande comment ils sont arrivés là », il est grand temps de tirer sur la sonnette d’alarme.

On peut bien blâmer les immigrants pour le déclin du français, mais il faudrait aussi se regarder dans le miroir.

Vrai débat

Depuis des années, quand on parle éducation, on parle béton, ventilation. Quand on parle d’enseignement, on parle de pénurie.

Or, sans négliger l’importance de ces enjeux, ils sont secondaires si l’école ne réussit pas à apprendre à nos élèves LA chose la plus importante : maîtriser leur langue, notre langue.

Pire, on cherche des accommodements pour les futurs professeurs qui échouent à leur test de français ! Comment s’attendre à ce que nos enfants écrivent bien et se fassent comprendre si leurs propres modèles n’y arrivent pas ?

C’est au ministère de l’Éducation qu’un « réveil national » doit se faire. À moins bien sûr qu’on n’ait pas ces données parce qu’elles sont éparpillées dans les centres de services scolaires, comme celles sur les difficultés des élèves au lendemain de la pandémie.

Fierté

Le premier ministre parle souvent de fierté. C’est le fer de lance de notre résistance collective dans l’océan anglophone de l’Amérique du Nord.

Être fier, c’est aimer. Aimer, c’est protéger. Protéger, c’est valoriser.

Notre français a grand besoin d’amour, sans quoi on contribue à le laisser mourir à petit feu.