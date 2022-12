Le mandat de toutes les crises pour la CAQ et Legault

Vendredi marquait la fin d’une très courte session parlementaire de huit jours à peine. Étonnamment, elle s’est terminée en queue de poisson. Le climat ambiant en prenait presque des airs de lendemain de veille.

Malgré qu’il soit béni d’un second mandat fortement majoritaire, le premier ministre François Legault, au lieu de célébrer, s’est même tenu loin des médias. Très loin.

Zéro point de presse. Comme seul signe de vie, un bref bilan de fin de session diffusé uniquement sur les médias sociaux. Du jamais-vu. Le taux de popularité de la CAQ et de son chef demeure pourtant stratosphérique.

Devant lui, les partis d’opposition, sauf pour un Parti Québécois absent du Salon bleu, mais requinqué par son excellente campagne électorale et la saga du serment au roi, sont sortis de l’élection profondément déstabilisés.

À la période de questions, sous leur chef intérimaire Marc Tanguay, les députés libéraux ont en effet livré une performance inodore et incolore. Idem, quoiqu’en moins soporifique, chez Québec solidaire.

L’absence de premier ministre devant les médias trahit néanmoins une certaine inquiétude. Non pas qu’il craigne la moindre dégringolade dans les sondages.

Crise perpétuelle en santé

Ce qui chicote pas mal plus dans les officines du pouvoir est dans la réalité brutale d’un deuxième mandat qui, sans une pandémie à son apogée pour le happer, s’annonce miné par une multitude de crises tenaces.

Parce qu’ils ont donné 90 sièges sur 125 à la CAQ, cette fois-ci, les Québécois s’attendront toutefois à des résultats plus tangibles.

Car les crises – de vraies crises – ne manquent pas. D’autant plus qu’elles traînent au Québec, non résolues, depuis trop longtemps.

La santé. Le ministre Christian Dubé implore les gens de voir le côté « positif » de son réseau, mais personne n’est jovialiste à ce point. Les Québécois savent que le système public craquait de partout depuis bien avant la pandémie.

Inéquitable comme jamais, le voilà carrément sur respirateur artificiel. Ce qui explique pourquoi les plus fortunés vont de plus en plus au privé pendant que la plupart d’entre nous croupissons au public sur d’interminables listes d’attente.

Mieux ou aussi pire ?

Or, la population vieillit rapidement. Résultat : si de telles injustices ne sont pas corrigées, le Québec se dirige tout droit vers une rupture majeure du lien de confiance entre l’État et les citoyens.

Les autres crises auxquelles fera face le gouvernement ne manqueront pas non plus. Injuste, inégalitaire et inefficace, le réseau public d’éducation est lui aussi vampirisé par un réseau privé grassement subventionné.

Pour les personnes âgées fragilisées et les adultes en situation de handicap intellectuel, le manque de soutien à domicile et de ressources d’hébergement de qualité est également dramatique.

Et que dire de la crise du logement ? Du recul du français qui s’accélère ? De la crise dans le système québécois de justice ? Etc.

Depuis un quart de siècle, les gouvernements les ont nourries au lieu de les régler. Au cours de son deuxième mandat, le gouvernement Legault fera-t-il mieux ? À suivre.

Une seule chose est sûre. À côté d’autant de crises, les enquêtes de la commissaire à l’éthique sur l’omniministre Pierre Fitzgibbon, c’est de la très petite bière, même si elle accompagne une platée royale de faisan mariné...