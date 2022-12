Le Salon de l'Auto de retour à Montréal en janvier

Après deux annulations forcées en janvier 2021 et 2022, le Salon de l'Auto de Montréal s'apprête enfin à accueillir des visteurs à nouveau! À quelques semaines de l’ouverture de l’édition 2023, les organisateurs travaillent d’arrache-pied afin de présenter un salon de grande envergure.

À l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Denis Dessureault, vice-président exécutif du Salon International de l’Auto de Montréal.

Des présents... et des absents

Au cours des dernières années, certains constructeurs automobiles ont révisé leur stratégie de marketing en ne participant pas aux salons de l’auto sur la scène internationale. Le Salon de l'Auto de Montréal ne s'en sauve pas devra composer avec quelques absents. « Comparativement à 2020, on aura environ le deux-tiers des marques qui seront présentes », explique M. Dessureault, qui ajoute d'ailleurs que le plan du Salon a été revu en conséquence et que la superficie utilisée ne sera pas aussi grande que celle des éditions du passé.

Parmi les constructeurs qui seront présents, mentionnons que General Motors (Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac), Lexus, Toyota, Hyundai, Kia, Stellantis, Subaru, Nissan, MINI et VinFast seront de la partie. « On attend aussi la confirmation d’une autre marque électrique », souligne Denis Dessureault.

Parmi les marques absentes, notons Ford, Lincoln, Honda, Acura, Infiniti, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar, Tesla, Mitsubishi et Mazda.

En plus des nombreux véhicules neufs qui seront exposés au Palais des congrès, le Salon de l'Auto de Montréal tentera defaire le bonheur des passionnés de voitures exotiques en présentant deux collections de véhicules. « Nous aurons 20 véhicules de Luc Poirier qui totalisent une valeur de 44 millions de dollars. On travaille également avec Automobiles Etcetera qui apportera une collection de véhicules de haute performance », résume M. Dessureault.

Une baisse du nombre de visiteurs anticipée

Pour de multiples facteurs, une baisse d’achalandage est prévue pour l’édition 2023 du Salon de l’Auto de Montréal. « On est réaliste. Dans nos prédictions, on s’attend à une légère baisse étant donné que nous n’aurons pas un salon complet si on le compare à celui de 2020. [...] On s’attend à une baisse oscillant entre 25 et 30%. »

Denis Dessureault est également revenu sur la tentative d’organiser un événement virtuel en 2021, alors que les règles sanitaires en vigueur liées à la pandémie ne permettaient pas de tenir un événement traditionnel. « Ça n'a pas fonctionné parce que la majorité des manufacturiers nous répondaient qu'ils avaient déjà beaucoup d'infographies et de 3D sur leur site web. Pour eux, de participer à un Salon virtuel, ça ne faisait pas partie de leurs plans. » Il a aussi confié avoir tenté de mettre sur pied un Salon de la mobilité au cours de l’été 2022, mais que la disponibilité des véhicules était un trop grand enjeu.

L'édition 2023 du Salon de l'Auto de Montréal se tiendra au Palais des congrès du 20 au 29 janvier. L'équipe du Guide de l'auto sera d'ailleurs sur place afin de rencontrer les visiteurs! Il sera aussi possible de se procurer une copie du Guide de l'auto 2023.

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question de l’ouverture d’une première boutique VinFast au Québec et du gain de puissance de la Polestar 2.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Volvo S90 2022 et Land Rover Range Rover 2023 récemment mises à l’essai.

Réponses aux questions du public

Les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur l’échange d’une Subaru WRX 2018 contre une BMW M240i, un VUS pour remplacer une Kia Rondo 2014 et l’achat d’un Nissan Qashqai 2022.

