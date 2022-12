«Le voyeur pyromane» sur Vrai: une série documentaire sous haute tension

La série documentaire «Le voyeur pyromane» nous plonge dans le climat de terreur et de suspicion qui régnait dans la haute ville de Québec à l’automne 1980, en empruntant aux codes du thriller pour relater cette histoire hantant encore certains témoins.

Coup sur coup, en un mois, cinq incendies sont allumés dans les quartiers Montcalm, Saint-Jean-Baptiste et Latin par quelqu’un qui, chaque fois, réussit à échapper aux autorités. Le même modus operandi est employé dans tous les cas: le suspect observe de jeunes femmes par la fenêtre, entre ensuite par effraction dans leur appartement pendant leur absence et met le feu à leur matelas et à leurs sous-vêtements. La police craint rapidement que le voyeur pyromane passe à une autre étape en faisant une victime.

PHOTO COURTOISIE

C’est vraisemblablement ce qui se produit – bien que des doutes subsistent –, 42 ans plus tard – quand la comédienne France Lachapelle, 22 ans, est assassinée chez elle le 22 octobre 1980. Dans une lettre, le voyeur pyromane affirme que la victime était déjà morte quand il a mis le feu dans sa chambre...

Grande amie de Robert Lepage, France Lachapelle répétait avec lui une pièce quand elle a été sauvagement agressée et assassinée. Lepage est interrogé et se soumet même au polygraphe, ce qui mènera à l’écriture d’une pièce et du film «Le polygraphe».

PHOTO COURTOISIE

La série documentaire de six épisodes est réalisée par Marie-Philippe Gilbert. On est happé dès le départ, souhaitant connaître la suite, bien qu’on ait dû se contenter pour l’heure de deux épisodes. Plusieurs témoins ressassent leurs souvenirs, encore douloureux, dont Robert Legage, qui est probablement le dernier à avoir vu France Lachapelle vivante le soir du meurtre.

PHOTO COURTOISIE

François Lachapelle, son frère jumeau, ainsi que l’ex-enquêteur au Commissariat aux incendies de Québec André Savard et l’ex-détective Jacques Simoneau ajoutent aussi des détails et des réflexions au récit.

Des questions subsistent

Des questions subsistent encore, quatre décennies après cette période anxiogène ayant suivi le premier référendum de 1980, comme l’a exposé le livre «Autopsie d’un crime imparfait» de Jacques Côté, publié aux Éditions de l’Homme et sur lequel repose cette série.

PHOTO COURTOISIE

On se demande notamment si plusieurs personnes étaient impliquées dans cette affaire sordide, qui a fait grand bruit dans les médias de l’époque sous la plume, notamment, des journalistes Eddy Labrie («Journal de Québec») et Andrée Roy («Le Soleil»). Ceux-ci témoignent d’ailleurs pour l’occasion. On aime les séries documentaires qui permettent à des acteurs clés de l’époque de témoigner des décennies plus tard. Et on peut voir, grâce aux archives, les jeunes journalistes Pierre Craig et Anne-Marie Dussault.

Beaucoup de scènes de reconstitution contribuent à créer du suspense et à nous angoisser, ce que les amateurs de «true crime» apprécieront à coup sûr.

À travers la série, on réalise que la violence dont les femmes sont victimes ne date pas d’hier et qu’elle se poursuit malheureusement, les féminicides des dernières années nous le rappelant tristement. Et tout ce qui a trait aux enjeux de santé mentale demeure également bien présent dans notre société qui a opté pour la désinstitutionnalisation.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la série documentaire «Le voyeur pyromane» est disponible sur la plateforme Vrai de Vidéotron.