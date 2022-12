Les médicaments contre l’influenza désormais gratuits

Québec a annoncé mardi que des médicaments antiviraux contre l’influenza seront accessibles gratuitement dans les prochains jours.

• À lire aussi: Les cas d’influenza ont plus que doublé en deux semaines: «c’est énorme»

• À lire aussi: «Le mois de décembre sera difficile», avertit le Dr Boileau

L’oseltamivir destiné aux personnes qui présentent des risques de complications pouvant conduire à des hospitalisations est disponible en pharmacie, sur ordonnance du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée.

Pour se procurer ce médicament, toute personne qui présente des symptômes grippaux doit passer un test de détection antigénique rapide, lui aussi disponible gratuitement en pharmacie, visant à éliminer la possibilité d’une affection à la COVID-19.

Dans le cas d’un résultat négatif, on doit prendre rendez-vous par téléphone ou sur le portail Clic Santé pour un test COVID-19 plus sensible, ainsi qu’un test de détection de l’influenza.

Par contre, si le test indique que la personne est atteinte de l’influenza ou de la COVID-19, elle devra consulter un professionnel de la santé pour voir si elle peut recevoir le médicament antigrippal.

«L'élargissement de l'accès à ces médicaments représente une avancée majeure dans nos efforts pour favoriser une meilleure prise en charge des personnes à risques de complications», a indiqué le ministre de la Santé Christian Dubé.

«Il s'agit, à mes yeux, d'une optimisation notable de nos approches de prise en charge, et qui arrive à point, dans un contexte où les besoins sont criants», a ajouté le ministre Dubé.