Les meilleurs films selon le clergé woke

Si vous aviez pris le wokisme avec un grain de sel, chers cinéphiles, ravisez-vous.

Le wokisme est bien vivant et se répand dans le monde du cinéma comme la petite vérole au temps des colonies. La semaine dernière, c’est par le New York Times, prosélyte par excellence de la doctrine woke, que j’ai pris connaissance de la nouvelle liste des 100 meilleurs films de l’histoire.

Dieu merci, le vénérable British Film Institute — il a 90 ans — a désinfecté radicalement la liste qu’il publie tous les dix ans. Plusieurs films qu’on avait naïvement considérés comme des chefs-d’œuvre ont dégringolé dans la liste ou ont été simplement oblitérés. Des créateurs et des œuvres qui ne répondent plus aux nouveaux dogmes sont passés à la moulinette comme des pestiférés et des déchets.

Woody Allen, Roman Polanski, Lars Von Trier et même de vieux cinéastes comme D.W. Griffith et Robert Flaherty, qu’on croyait inoffensifs et célèbres pour l’éternité, ne sont plus montrables. Ils ont pris le chemin du néant, comme Claude Jutra au Québec. Avez-vous déjà visionné Nanouk l’Esquimau, le docudrame de Flaherty ou Mon oncle Antoine, le long métrage de Jutra ? Sinon, abstenez-vous, et, surtout, n’y exposez pas de chastes adolescents, comme je le fus moi-même au ciné-club du collège. Ces films qu’on a déjà cru être des chefs-d’œuvre sont toxiques. Sinon par leur sujet, au moins par ceux qui les ont créés.

COMME LES ENCYCLIQUES !

Grâce à la vigilance du British Film Institute, la liste des meilleurs films est désormais épurée. Les cinéphiles peuvent s’y fier comme les catholiques à l’Évangile. Le British Film Institute est aux cinéphiles ce que le Vatican est aux catholiques. Ce vénérable institut possède la vérité avec un grand « V », mais comme il publie sa liste juste tous les dix ans, elle fluctue. Comme la vérité que le pape ajuste d’une encyclique à l’autre !

Les femmes, les Noirs et les communautés « racisées » sont les grands gagnants de la nouvelle liste. Pour la première fois, une femme, Chantal Akerman, domine le palmarès. Cinéaste franco-belge qui s’est suicidée en 2015, on lui doit plusieurs documentaires, plusieurs installations artistiques comme celles que fait l’artiste montréalaise Dominique Blain, et le film Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, qui domine la liste. Je me rappelle l’avoir vu à Paris quelque temps après sa sortie en 1975 ou 1976.

LE CLERGÉ DE L’ÉCRAN

Je suis loin de m’en souvenir comme d’un chef-d’œuvre, ayant trouvé très long et assez ennuyeux de voir l’héroïne du film (Delphine Seyrig) se livrer pendant plus de trois heures à des tâches ménagères aussi banales que préparer un pain de viande, nettoyer la baignoire, laver la vaisselle, polir des chaussures, faire le lit, faire les courses, etc., etc. Des tâches répétitives qu’elle entrecoupe par des monosyllabes avec son ado ou par la visite de clients « sexuels » dont on nous épargne soigneusement (ou malheureusement) les ébats.

Par les temps de féminisme exacerbé que l’on traverse, ne soyons pas surpris de voir ce film présenté comme un chef-d’œuvre. Il est la parfaite illustration de l’aliénation de la femme. Comme d’autres films apparaissent sur la liste surtout parce qu’ils dénoncent le racisme, la discrimination ou traitent de diversité, d’inclusion ou de décolonisation. Les critères du nouveau clergé de l’écran diffèrent, mais sa façon de juger le cinéma, le théâtre et la télévision ressemble de plus en plus à celle des dictateurs russe, chinois et nord-coréen !