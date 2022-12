Les Sénateurs feront-ils encore la vie dure au CH?

Le Canadien de Montréal rencontrera les Sénateurs d’Ottawa pour la première fois de la saison mercredi soir et il aura devant lui une formation offrant du jeu plus convaincant qu’au début de la campagne.

Même s’ils présentent un dossier inférieur à la barre de ,500, les hommes de l’entraîneur-chef D.J. Smith jouent avec davantage de confiance. Leur fiche de 6-2-1 dans les 10 derniers affrontements montrent bien un certain réveil qui a trop tardé au goût de certains. Aussi, le Tricolore devra garder en tête que ses prochains rivaux ont obtenu leur part de succès à ses dépens dans les récentes années : en 2020-2021, Ottawa a gagné six des 10 confrontations opposant les deux formations, tandis qu’au cours de la saison suivante, elles ont divisé les honneurs de leurs quatre rendez-vous.

L’instructeur-chef Martin St-Louis a sûrement noté que les «Sens» ont vaincu les Ducks d’Anaheim 3 à 0, lundi, et que le gardien Cam Talbot s’est montré sans faille sur les 32 tirs dirigés vers lui. Puis, il y a l’attaquant Alex DeBrincat qui a récolté trois buts à ses deux dernières parties. Il vogue sur une séquence de six parties avec au moins un point.

«Plus tôt dans l’année, possiblement que je n’aurais pas marqué ce deuxième but, a-t-il déclaré au site NHL.com à propos de son second filet de la soirée de lundi, but qu’il a compté en redirigeant une passe de Drake Batherson. C’est bien de finalement bénéficier de bonds favorables et espérons que je pourrai continuer d’en profiter.»

Blessés de guerre

Si le Canadien déplore la blessure au haut du corps subie par Cole Caufield face aux Flames de Calgary, lundi, ses rivaux de la capitale fédérale vivent un désarroi similaire. Effectivement, Tim Stützle a quitté le match au premier vingt après avoir encaissé un coup de Brett Leason. C’est sans compter le départ prématuré de Tyler Motte, aussi touché au haut du corps au tiers initial.

Les deux clubs qui croiseront le fer mercredi auront donc leur part de blessés sur les lignes de côté, mais les joueurs appelés à prendre la relève doivent effectuer leur travail.

«La Ligue nationale n’est pas faite pour évoluer à 10 attaquants, mais donnons le crédit aux gars, a souligné Smith quant au boulot de ses ouailles. Ils se sont retrouvés à diverses positions et ont côtoyé des compagnons de trio différents, sauf qu’ils ont très bien fait ce qui était requis.»