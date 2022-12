L’usine de Marc Ramsay

C’était fou braque à l’usine de champions de Marc Ramsay. Mary Spencer posait avec son adversaire la Belge Femke Hermans. Le gérant de Femke cherchait à rencontrer Arslanbek Makhmudov. Le gentil monsieur faisait six pieds et deux pouces. Quand Big Makhmudov est venu le saluer, il aurait pu lui manger sur la tête.

Steven Butler répondait aux questions de Benoît Rioux, Virginie, la dangereuse boss d’Eye of The Tiger Management, réalisait qu’elle s’était ennuyée de Mathieu Boulay en les regardant, l’Allemand Michael Wallisch répondait aux questions des journalistes pendant que Joshua Conley, l’adversaire de Butler, attendait son tour à l’entrée.

Marc Ramsay regardait le spectacle organisé pour les médias et semblait songeur. Son gymnase est devenu une fabrique de champions.

Hier, c’était grouillant, mais il manquait deux champions du monde qui s’entraînaient en après-midi. Artur Beterbiev et Oscar Rivas. Et Christian MBilli se trouvait en France avec Samuel Décarie puisqu’il va se battre à Nantes samedi soir.

Une usine qui semble ne jamais s’arrêter.

Marc Ramsay a un calendrier de fou. Vendredi soir, il sera avec Russ Anber dans le coin d’Arslanbek Makhmudov à Shawinigan. Le lendemain, Samuel Décarie et Luc-Vincent Ouellet seront avec Christian MBilli en France. Sam et le beau Luc-Vincent sont les hommes de confiance de Ramsay.

Le lundi 19 décembre, de retour de « Shawi », Ramsay retourne à l’usine pour préparer deux champions du monde.

Oscar Rivas va se battre le 14 janvier à Verona contre le poids lourd Efe Ajagba, et Artur Beterbiev a un rendez-vous difficile avec Anthony Yarde à Londres le 28 janvier.

Occupé

« Le gym sera occupé chaque jour d’ici la fin de janvier. Nous fermons le 25 décembre et le 1er janvier, c’est tout. Artur et Oscar seront à l’entraînement les 24 décembre et 2 janvier. Puis, Samuel et Luc-Vincent vont se rendre dans la semaine à Verona. Je vais aller les rejoindre le samedi 14 janvier dans l’avant-midi puisque je dois parfaire à Montréal la préparation d’Artur Beterbiev en Angleterre. On va quitter vers le 18 pour Londres, question de bien s’adapter aux conditions », d’expliquer Ramsay.

Et ces conditions sont non négociables. Marc Ramsay et l’avocat Anthony Rudman ont refusé ce qu’offraient les organisateurs du combat.

« J’ai exigé un hôtel 5 étoiles et qu’on nous fournisse notre propre cuisinier. Artur est musulman et mange de la nourriture halal. En plus, nous avons un protocole strict pour faire le poids dans des conditions optimales, pas question de négliger quoi que ce soit », ajoute Ramsay.

J’étais dans le bureau de Ramsay à préparer le voyage à Londres pour Beterbiev quand Arslanbek Makhmudov est venu faire son tour. Son anglais s’est incroyablement amélioré et il m’a surpris avec de franches salutations en français. On a jasé de la Sibérie et du grand lac Baïkal. J’ai trop parlé.

Je lui ai confié qu’un de mes grands rêves était de rouler en moto de Moscou jusqu’au lac Baïkal. Une balade de plus de 5600 kilomètres. Avec le capitaine Reynald Brière pour s’occuper de la carte, c’est jouable.

Big Mak me regardait comme si j’étais fraîchement évadé de l’asile. Il tentait de rester poli, mais finalement, il a lâché : « As-tu une idée ? Pas de stations-service, pas d’habitations, des centaines de kilomètres dans la forêt, des routes pas praticables, c’est presque 6000 kilomètres. C’est au lac Baïkal que mon père a fait son service militaire quand il a eu 18 ans », a-t-il fini par dire pour me décourager.

Je lui ai répondu... bravement que je roulais dans les rues trouées, bossées, fermées et sales de Montréal et que les routes de la taïga ne pouvaient être pires. Et que je m’étais tapé avec Lady Ju et Ti-Lou Larouche de Vegas à Los Angeles et retour à Sainte-Adèle sur nos Harley. Total de 5806 kilomètres.

Ça ne l’a pas impressionné. Mais pas pantoute.

De fil en aiguille et d’histoire en histoire, Makhmudov nous a confié que son rêve à lui serait d’aller faire du camping sauvage, sans électricité, sans rien, en pleine forêt, en Gaspésie. Juste une tente et de quoi faire le feu.

Je lance donc le message à Pascal Bérubé, mon député favori, connais-tu quelqu’un dans le bout ?