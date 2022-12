Maudite libido

Pour la première fois de ma vie, j’ai trompé mon conjoint. Il a eu le malheur de l’apprendre de la bouche même du gars avec qui j’ai eu cette malheureuse aventure, qui voulait certainement se venger de moi pour lui avoir fait croire que je l’aimais. Bien sûr, mon conjoint m’a donné mon 4 %, et ne veut plus rien savoir de moi. Mais, moi, je l’aime ! Comment le reconquérir ? Comment me faire excuser pour cette grosse bévue ?

Femme dans le trouble

J’ai reçu votre lettre à quelques jours d’intervalle de la précédente, et j’ai pensé que ça pouvait faire un excellent combo de les juxtaposer l’une à l’autre dans une même édition. Quoi vous répondre, sinon qu’il va falloir convaincre votre ex qu’il aurait raison de vous faire confiance à nouveau parce que l’erreur commise était purement accidentelle. Y parviendrez-vous ? Je ne saurais vous l’assurer, mais je ne vous en souhaite pas moins bonne chance !