McDavid en offre plein la vue contre des «Preds» terrorisés

Le fait saillant de la rencontre a encore été offert par le 97 des Oilers. Le joueur étoile des Oilers a inscrit son 26e de la saison en étant tout simplement trop rapide pour la défense des Predators. Il est au sommet des buteurs de la LNH, ses poursuivants les plus près étant Jason Robertson et Tage Thompson avec 23 filets. Globalement, les Predators ont été incapables de contrôler des Oilers d’Edmonton affamés, mardi à Nashville, et ils ont baissé pavillon 6 à 3.

• À lire aussi: Une autre histoire de viol collectif dans la LHJMQ

• À lire aussi: Nordiques: Geoff Molson persiste et signe

Zach Hyman, Connor McDavid et Leon Draisaitl. Voilà trois joueurs qui ne seront pas les bienvenus au Bridgestone Arena de sitôt, après avoir connu des soirées respectives de quatre, cinq et quatre points.

Hyman a d’ailleurs réussi son premier tour du chapeau en carrière dans la victoire. Le natif de Toronto est en voie de connaître sa saison la plus productive, lui qui compte 33 points en 29 matchs. Il en avait obtenu 54 avec la formation albertaine en 2021-2022.

À l’image de son style hargneux, Hyman a complété son tour du chapeau grâce à sa ténacité aux dépens de Roman Josi, près de la cage abandonnée des «Preds».

Quant à lui, McDavid a touché la cible, en plus de récolter trois aides. Avec 59 points, le numéro 97 domine le classement des meilleurs pointeurs du circuit, huit points devant son compagnon allemand.

En effet, Draisaitl n’a pas chômé non plus face aux Predators en inscrivant deux buts et en se faisant complice de trois autres filets.

Les hôtes n’ont pas baissé les bras devant les prouesses de ce monstre à trois têtes pour autant. Ils ont même réduit l’écart à 4 à 3 en milieu d’engagement médian, mais Jack Campbell est parvenu à fermer la porte par la suite.

Cody Glass, Ryan Johansen et Dante Fabbro ont réussi à le démystifier.

La formation du Tennessee a plié l’échine à ses quatre derniers matchs. Elle tentera de rompre cette séquence face aux Jets de Winnipeg, jeudi.