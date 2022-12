Montréal se corrige après notre enquête sur l’habitation

L’administration Plante a corrigé en partie hier son bilan officiel de logements abordables à la suite d’un dossier publié par notre Bureau d’enquête. Malgré tout, la mairesse de Montréal qualifie son bilan d’extrêmement transparent.

• À lire aussi: Logements abordables: Montréal (très) loin du compte

• À lire aussi: Benoit Dorais reconnaît une erreur, mais défend le bilan en habitation

• À lire aussi: Bilan en habitation: «carrément du mensonge», clame l’opposition

La Ville a retiré plus de 230 logements abordables privés qui ne verront finalement jamais le jour de son bilan officiel de la Stratégie 12 000 logements.

Ceux-ci avaient été identifiés dans notre enquête publiée hier sur le réel bilan de construction de logements du premier mandat de Valérie Plante.

Selon les chiffres de l’administration, plus de 13 000 logements sociaux et abordables ont été réalisés. Mais notre Bureau d’enquête a découvert que seulement 4237 nouveaux logements ont été construits.

Le bilan a été modifié, mais pas entièrement. Une note a été ajoutée pour indiquer que 98 logements pourraient être comptés deux fois, mais sans les retirer du bilan.

L’administration Plante n’a pas non plus retiré les 89 chambres comptées comme des logements à part entière ou encore ceux vendus plus cher que le seuil d’abordabilité, dont faisait également état notre article.

Malgré les corrections, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a insisté sur la «transparence» de son bilan.

«Notre stratégie a toujours été très transparente. Tout est sur le site web, les axes, la façon de faire...», a clamé Mme Plante, hier.

Or, le décompte des logements abordables en construction ou des subventions pour des logements existants n’avait jamais été rendu public auparavant.

«On peut avoir des façons différentes de comptabiliser», s’est-elle défendue, en référence au décompte du Journal ,quine recense que les logements construits.

D’ailleurs, la Ville a ajouté dans sa révision d’hier d’autres logements abordables qui ne sont pas encore construits, dont 46 pour le projet Les Loges, situé près de la station de métro Assomption.

Les différentes phases de ce projet doivent lever de terre en 2023 et en 2024. Et selon les prix affichés sur le site web du promoteur, il n’y aura pas de logements à prix abordable.

«Du mensonge»

«La réalité n’est vraiment pas ce que l’administration est en train d’annoncer. C’est malhonnête et c’est carrément du mensonge envers la population de Montréal», a pour sa part réagi le chef de l’opposition officielle, Aref Salem.

Selon M. Salem, la Ville ne devrait pas compter comme elle l’a fait des subventions d’accès à la propriété dans son bilan.

«On subventionne la rétention en ville d’une famille qui veut acheter à Montréal. On n’est pas en train de rendre l’accès à la propriété plus abordable. On est loin d’un logement social. De voir que ces chiffreslà ont été mis là-dedans, c’est honteux et inacceptable», juge-t-il.

Il dit espérer que la vérificatrice générale se penchera sur le dossier «plus en profondeur».