Patinage Canada redéfinit le couple

Dans une volonté d’inclusion, Patinage Canada a annoncé lundi qu’elle mettait à jour sa définition d’équipe pour exclure toute référence aux genres.

Ainsi, à l’avenir, une équipe sera «composée de deux patineurs». La proposition du comité opérationnel d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité a été adoptée à l’unanimité par le conseil d’administration de Patinage Canada.

«La mise à jour de la définition d’équipe permettra à de nombreuses personnes, de la communauté du patinage artistique au Canada, de saisir de nouvelles occasions de pratiquer le sport, a déclaré Karen Butcher, présidente de Patinage Canada. Ce changement vise à éliminer les obstacles à la participation au patinage et nous croyons qu’il aura un impact significatif, pour assurer que toutes les identités de genre sont reconnues et acceptées, de manière égale et sans préjudice.»

«Il était nécessaire pour le monde de la danse sur glace et du patinage en couple de changer leur définition d’équipe, d’un homme et d’une femme, à juste deux personnes patinant ensemble, quelle que soit leur identité», a ajouté l’entraîneur Scott Moir, double champion olympique en danse sur glace en compagnie de Tessa Virtue.

Évidemment, ce changement, qui sera inscrit au règlement, ne s’appliquera qu’aux événements nationaux de Patinage Canada. Tous les événements de l’Union internationale de patinage (ISU) sont assujettis aux règlements de l’ISU.