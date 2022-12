Poussette heurtée dans Outremont: un conducteur de 87 ans arrêté par le SPVM

Le SVPM a arrêté un homme de 87 ans dans l’histoire de l’accident survenu dans l’arrondissement Outremont le 16 novembre dernier.

Le conducteur avait heurté un bébé qui se trouvait dans une poussette promenée par une femme hassidique du secteur.

Il avait poursuivi sa route sans s’arrêter. Personne n’avait été blessé.

Selon ce que le SPVM a confirmé à TVA Nouvelles, l’homme a été identifié et rencontré par les enquêteurs.

Ces derniers ont demandé à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) la suspension de son permis.

«Le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui déterminera s’il y a lieu de déposer des accusations», indique le Service de police de la Ville de Montréal.

Pas un crime haineux

Par ailleurs, la police confirme que «les faits ont démontré qu’il ne s’agissait pas d’un crime haineux».

«La communauté juive est soulagée d'apprendre que le délit de fuite survenu en novembre à Outremont et impliquant une dame et un enfant juifs, où heureusement personne n'a été blessé, n'était pas une expression de haine ou d'antisémitisme, comme cela avait été spéculé sur les médias sociaux», ont fait savoir le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) et la Fédération CJA (FCJA) dans un communiqué.

«Avec la montée de l'antisémitisme, la vigilance demeure essentielle. Le directeur de la sécurité communautaire de la FCJA continuera à travailler avec le SPVM pour protéger la sécurité de la communauté juive de Montréal et pour évaluer et surveiller toute menace pour la communauté.»

