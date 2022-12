Sortez vos pelles, une tempête s’en vient

Une importante bordée de neige est attendue, vendredi et samedi, dans le sud de la province, ce qui devrait rendre les déplacements particulièrement difficiles.

Environnement Canada a d’ailleurs émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux, notamment pour les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la grande région de Montréal et celle de Québec.

L’agence fédérale recommande aux citoyens de reporter toutes les sorties, si cela est possible.

La neige devrait s’installer dès vendredi matin pour les régions les plus au sud et à l’ouest de la province.

Le plus gros des précipitations devrait tomber dans le courant de la journée et la neige pourrait continuer de tomber jusqu’à samedi soir, voire jusqu’à dimanche matin.

C’est la grande région de Montréal qui devrait recevoir le plus de neige.

«Selon notre scénario de base, celui qu’on considère comme le plus probable [...], on s’attend à dépasser la vingtaine de centimètres de neige sur 48 heures dans la grande région de Montréal», a indiqué à l’Agence QMI Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Les températures vendredi et au cours de la fin de semaine seront près du point de congélation et généreront une neige un peu fondante, ou lourde et collante.

À Montréal, le mercure affichera notamment 1 °C vendredi et 2 °C samedi. Même chose à Québec, où il fera 1 °C au cours de ces deux journées.

Le météorologue invite les automobilistes à être particulièrement vigilants sur les routes.