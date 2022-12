Production de cannabis: le SPVQ procède à deux arrestations

Si la consommation et la possession d’une certaine quantité de cannabis sont aujourd’hui permises, sa production et sa distribution sont rigoureusement encadrées. Deux personnes se le sont fait rappeler et ont récemment été arrêtées lorsqu’une serre a été démantelée en périphérie de Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a annoncé aujourd’hui avoir procédé à deux arrestations le 18 novembre et avoir mis un terme au fonctionnement d’une serre près de Québec.

L’opération a été menée avec l’Unité Action concertée contre l’économie souterraine (ACCES).

Un homme de 36 ans détenteur d’un permis de Santé Canada qui opérait une serre se livrait au trafic de cannabis qu’il y produisait.

La perquisition de la serre a permis de déterminer que plus du double des plants autorisés par le permis y étaient cultivés.

L’opérateur de la serre et un client ont été pris en flagrant délit de trafic de cannabis. Ils feront face à plusieurs chefs d’accusation.

La perquisition a permis de saisir :

-Plus de 300 g de haschich

-Près de 90 kg de cannabis

-53 vapoteuses de style Wax Pen

-Environ 45 ml d’huile de cannabis

-Un peu plus de 12 g de dérivés comestibles de cannabis

-Plus de 1 000 plants de cannabis

-11 400 $ en argent

L’Unité ACCES cannabis du SPVQ est en fonction depuis le 17 octobre 2018. Son mandat est de faire appliquer les lois provinciales et fédérales sur le cannabis.

L’opération menée le 18 novembre visait notamment la répression de l’approvisionnement illicite du cannabis, particulièrement chez les jeunes.

Les personnes qui voudraient transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle peuvent composer le 418 641-AGIR (2447) ou 1 888 641-AGIR.