Le mode de fonctionnement du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) n’est pas toujours bien compris. Ce petit guide vous aidera à vous y retrouver.

Le FERR est un peu le prolongement du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) auquel on cotise durant sa vie active et qui constitue le véhicule de décaissement de ce dernier. Quand transférer son REER dans le FERR? Combien faut-il retirer chaque année? Et à quel moment? Voici ce qu’il faut savoir.

Comment ça marche

Il est obligatoire de convertir ses REER en FERR au plus tard le 31 décembre de l’année de ses 71 ans, rappelle le fiscaliste et planificateur financier de la Financière des professionnels Alexandre Hunault. «Cependant, rien ne vous empêche de le faire plus tôt si vous êtes à la retraite avant 71 ans», précise-t-il. Une fois dans le FERR, vos économies continuent de générer des rendements à l’abri de l’impôt.

Si vous avez moins de 71 ans, sachez aussi que vous n’êtes pas obligé de convertir la totalité de votre REER en FERR, vous pouvez en transférer une partie seulement.

Une fois la conversion effectuée, il faudra ensuite retirer un montant minimal annuellement, et ce, à partir de l’année suivant le transfert. Le REER ayant permis de réduire la facture fiscale au moment où l’on a cotisé, le fisc souhaite dès lors récupérer une partie de sa mise en exigeant qu’un minimum soit retiré, une somme qui sera évidemment imposée dans l’année du retrait.

Toutefois, ces retraits dans un FERR constituent des revenus admissibles pour le crédit pour revenu de pension au fédéral. Grâce à celui-ci, si vous avez déclaré des revenus de pension de retraite admissibles, vous pourriez avoir droit à un montant maximal de 2000 $.

Les retraits minimums à effectuer sont calculés selon un pourcentage qui augmente en fonction de l’âge, jusqu’à épuisement des fonds. Par exemple, en 2022, il est de 5,28 % à 71 ans, de 5,40 % à 72 ans, de 5,53 % à 73 ans, et il grimpe progressivement pour atteindre 20 % à 95 ans et plus.

Ce pourcentage est calculé sur la valeur marchande du FERR au début de l’année, et ce, en tenant compte de l’âge du rentier au 1er janvier.

Les avantages du FERR

Il est possible de retirer autant d’argent qu’on le souhaite de son FEER, jusqu’à concurrence de sa valeur marchande, évidemment. «Les retraits peuvent être mensuels ou annuels, à la convenance du rentier. Cela permet de mieux gérer son budget, puisqu’on peut contrôler son revenu de retraite», indique Alexandre Hunault.

De plus, un retrait d’impôt à la source est effectué automatiquement au moment du retrait, ce qui évite de se retrouver avec une facture fiscale lors de la déclaration de revenus annuelle. On peut d’ailleurs considérer le FERR comme un abri fiscal, dans le sens où il permet de poursuivre l’effet des rendements libres d’impôt sur les placements du compte REER vers le FERR.

Le fiscaliste indique que si votre conjoint (conjoint de fait ou époux) est plus jeune que vous, vous pourriez utiliser son âge plutôt que le vôtre pour déterminer le pourcentage du retrait minimum, ce qui aura pour effet de réduire le montant minimal à retirer et contribue à prolonger encore davantage les avantages de cet abri fiscal!

Vous avez déjà 71 ans, mais vous disposez d’un espace inutilisé dans votre REER? Vous ne pouvez plus cotiser dans votre propre REER, en revanche vous avez encore la possibilité de le faire dans un REER de conjoint s’il a moins de 71 ans. L’économie d’impôt réalisée permettra de pallier le retrait minimum du FERR, qui lui est imposable. C’est aussi une façon d’équilibrer les revenus de retraite et la facture fiscale entre les conjoints.

CONSEILS:

Si vous avez déjà commencé à décaisser votre REER avant 71 ans, puisque les barèmes de retrait applicables sont beaucoup plus bas avant cet âge (par exemple, il est de 3,33 % à 60 ans), il peut être intéressant de convertir son REER par tranches, selon les besoins. En transférant uniquement dans le FERR la portion minimale à retirer annuellement et en conservant le reste de vos avoirs dans un REER, vous pourrez profiter ainsi du report d’impôt plus longtemps, tout en ayant potentiellement accès au crédit d’impôt pour revenu de pension.

Cette méthode est valable uniquement si vos besoins financiers n’excèdent pas les retraits minimums. Si vous avez besoin de plus de fonds parce que vos revenus de retraite sont insuffisants, il ne sera pas possible de l’appliquer.

Consultez un professionnel de la planification financière pour connaître la marche à suivre la plus appropriée dans votre situation.