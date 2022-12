Retour au pays d'une maman malienne et de ses nonuplés

La maman malienne et ses nonuplés, cinq filles et quatre garçons, nés au Maroc en mai 2021, sont arrivés mardi en bonne santé à Bamako, a indiqué à l'AFP la ministre de la Santé.

«Joie et satisfaction de les voir en bonne santé. Les bébés et la maman se portent bien et sont arrivés sains et saufs au Mali. L’État a tenu ses engagements Alhamdoulilah (Dieu merci)», a dit la ministre Diéminatou Sangaré dans un message transmis à l'AFP.

Elle avait annoncé un peu plus tôt leur arrivée à Bamako sur sa page Facebook avec des photos des neuf enfants, dont un qu'elle tenait dans ses bras, et des deux parents.

Halima Cissé, une jeune femme originaire de Tombouctou (nord), avait accouché en mai 2021 de cinq filles et quatre garçons après avoir été transférée fin mars 2021 de Bamako à Casablanca, pour un suivi plus adapté aux risques de cette grossesse multiple.

Les spécialistes s'inquiétaient pour sa santé et pour les chances de survie des fœtus, qui étaient finalement tous nés en bonne santé et ont été suivis jusqu'alors au Maroc.

«C’est une première, une fierté pour tous. Gratitude à l’endroit de l’équipe du Maroc», a souligné Mme Sangaré.