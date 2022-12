Un peu de soleil dans le sud et de la neige dans l’est du Québec

Les Montréalais devront profiter du beau soleil de la matinée de mardi, en attendant l’ennuagement en après-midi, tandis qu’une tempête hivernale affectera l’est de la province avec de la neige et des vents forts.

Les températures se maintiendront dans les normales de saison avec -3°C dans le sud du Québec, alors qu’il fera plus froid dans les secteurs de l’ouest, comme le Témiscamingue.

Les nuages seront plus présents dans le centre de la province avec même quelques averses de neige dans les secteurs un peu plus au nord, comme La Tuque et le Saguenay où des accumulations de 2 centimètres sont attendues d’ici la soirée.

En revanche, les choses devraient se gâter dans l’est du Québec, puisque Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour certains secteurs de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

«La neige s'intensifiera en mi-journée et les conditions se détérioreront rapidement en fin d'après-midi», a indiqué l’agence fédérale qui prévoit des accumulations de 20 à 40 centimètres par endroits.

Des vents forts souffleront sur plusieurs secteurs de la Côte-Nord avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h, alors qu’un avertissement d’onde de tempête est en vigueur dans le secteur du parc national de Forillon – Gaspé.