Une résidence pour aînés qui est super connectée

Une résidence pour aînés de Lanaudière réussit à éviter de tragiques incidents et à pallier la pénurie de personnel grâce à des avancées technologiques qui pourraient inspirer le réseau dans l’avenir.

« On s’est donné l’objectif fou de devenir le chef de file en matière de services pour les aînés au Québec, et la technologie était la solution », explique Sébastien Buisson, directeur général des Habitations Bordeleau, une résidence pour aînés (RPA) située à Saint-Charles-Borromée, dans Lanaudière.

Après avoir déjà implanté des outils pour faciliter le travail de ses employés, comme le suivi des tâches sur des tablettes, M. Buisson voulait aller plus loin.

« Avec le décès tragique de la mère de Gilles Duceppe, morte d’hypothermie à l’extérieur de sa résidence, on a voulu trouver une solution pour éviter ça », explique-t-il.

Et c’est lorsque le Living lab Lanaudière, créé par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, a mis en contact M. Buisson et la start-up montréalaise Evey Innovation que le projet a pu se concrétiser.

« Notre produit s’installe sur les murs et est capable de détecter ce qui se passe dans les pièces : si la personne dort, se déplace, sort de chez elle », explique Kaeven Martin, président d’Evey Innovation.

Faire de la prévention

Plus encore, Evey analyse les habitudes de la personne. Cela permet, par exemple, de prévenir le personnel de la résidence si un résident chute, reste beaucoup plus longtemps qu’à l’habitude dans la salle de bain, ou même si sa démarche a changé à cause de problèmes de hanche.

Pour le directeur général, il allait de soi de tester ce système intelligent, qui permet de connecter électriquement des appareils, dans sa résidence.

« Ce que j’aime, c’est que l’aîné n’a pas besoin d’interagir avec la technologie, elle est partout autour de lui et elle analyse la situation. Il a juste besoin de vivre dans son appartement », se réjouit M. Buisson.

Et après un essai dans quatre appartements, ce sont près de 205 logements de la nouvelle résidence qui ont été équipés du système conçu au Québec.

Sécurité

Pour les résidents, ces technologies procurent un réel sentiment de sécurité, affirme Raymond Bertrand, qui vit là depuis le mois d’octobre.

« C’est tellement efficace que lors de la visite d’un plombier chez un résident, l’alarme est partie parce que le système le voyait allongé à terre », explique-t-il en riant.

« C’est sûr qu’on se sent beaucoup plus en sécurité », ajoute-t-il.

Du côté de la RPA aussi, Evey vient changer les habitudes.

« Comme le système est capable de voir si les gens sont actifs, ça nous permet par exemple d’économiser du temps chaque jour. Avant, ça nous prenait 1 h 30 pour appeler chacun des résidents afin de vérifier s’ils allaient bien. Maintenant, Evey le fait pour nous », soutient Sébastien Buisson.

Une technologie très utile

Le Journal a testé la technologie Evey présente dans plus de 200 appartements de la résidence des Habitations Bordeleau à St-Charles-Borromée.

Chutes

Dès qu’une personne tombe, l’appareil Evey fait une analyse pour vérifier qu’il s’agit bien d’un mouvement humain. Si la personne ne se relève pas, la tablette indique à voix haute être en train « d’envoyer une alerte » aux employés de la résidence qui arrive quelques minutes plus tard.

Comportements anormaux

Evey va aussi prévenir le personnel si elle détecte des comportements anormaux, assure Kaeven Martin, président de Evey Innovation.

Si une personne passe d’habitude 30 minutes dans sa salle de bain et qu’un jour elle y passe une heure ou plus, le système va être capable de détecter le comportement anormal et envoyer une alerte, indique le président de la start-up.

Mais cela vaut aussi pour le changement de démarche par exemple.

Le système électronique serait capable de détecter si la personne marche différemment, et donc prévenir potentiellement le personnel pour ensuite faire un suivi de santé, explique M. Martin.

Inondation

La technologie est aussi capable de détecter les dégâts d’eau, grâce à des capteurs positionnés en arrière de la toilette ou en dessous de l’évier de la cuisine.

Après seulement quelques secondes au contact de l’eau, le détecteur sonne et envoie une alerte au personnel de la résidence pour personnes âgées.

Énergie

Du côté des Habitations Bordeleau, l’assistant intelligent permet aussi de faire des économies d’énergie importantes, notamment parce qu’elle permet de couper l’électricité dans les appartements lorsque leurs habitants partent.

Un centre de recherche pour les technologies destinées aux aînés

La région de Lanaudière veut créer le premier centre de recherche francophone sur les technologies qui visent à améliorer le quotidien des personnes aînées.

« On veut se positionner comme étant l’endroit où les nouvelles technologies de demain pour le vieillissement vont être tester et innover », soutient Nicolas Framery, directeur général du Living Lab Lanaudière (LLL), créé par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ).

C’est que la petite ville de Saint-Charles-Borromée, dans Lanaudière, a la particularité d’être celle ayant le plus haut taux de résidents de plus de 85 ans.

Alors pour les acteurs du milieu, il était important de trouver des solutions pour aider les ainés de la région qui montrent à quoi pourrait ressembler la démographie du Québec dans dix ans.

Le LLL vient donc faciliter le contact entre des entreprises de nouvelles technologies et des entreprises qui pourraient avoir besoin de leurs inventions.

Ainés au cœur

Le projet est un laboratoire vivant en ce sens que les aînés restent au cœur du projet en participant activement puisque ce sont eux qui testent et qui peuvent faire une rétroaction pour améliorer le système.

« C’est vraiment un système où tout le monde se parle, pour améliorer et perfectionner les technologies pour qu’elles répondent au mieux aux réels besoins des personnes qui les utilisent », explique M. Framery.

Centre de recherche

Par ailleurs, neuf chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pourront évaluer les gérontechnologies, notamment utilisées aux Habitations Bordeleau.

« Notre projet, c’est vraiment de voir comment les technologies peuvent supporter en général les ainés. On va pouvoir les évaluer », soutient Marie-Michèle Lord, professeure et chercheuse à l’UQTR.

Le projet de recherche a par ailleurs reçu une subvention de 800 000 $ du Fonds de recherche du Québec en santé afin de commencer à évaluer les technologies et mettre en place des solutions.