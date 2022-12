Votre sapin de Noël vous fait-il éternuer?

Décembre est là et les sapins de Noël envahissent peu à peu notre quotidien.

• À lire aussi: William et Kate révèlent leur portrait de famille pour Noël 2022

Seulement voilà, à chaque fois que vous vous trouvez non loin de cet arbre traditionnel de la fin de l’année, vous éternuez et vous retrouvez avec la goutte au nez.

Hé bien, vous avez peut-être le syndrome du sapin de Noël, c’est-à-dire une allergie au pollen, à la poussière et aux moisissures et spores présents sur les sapins, vrais ou artificiels!

Les chercheurs de l’Upstate Medical University avaient déjà rapporté que les moisissures des conifères sont responsables d’une hausse des maladies respiratoires en fin d’année, nombre de ces moisissures ayant été identifiées comme des allergènes accentuant les risques de sifflement respiratoire, de toux persistante et de sensibilisation allergique chez les enfants.

Si cela persiste maintenant que vous êtes un peu plus grand, Max Wiseberg, expert en allergènes en suspension dans l’air, a quelques astuces pour vous faciliter le quotidien.

Arrosez votre sapin

Vous pouvez demander à la jardinerie où vous achetez votre sapin de lui passer un coup de jet d’eau de la pointe au tronc.

S’ils ne proposent pas ce service et que vous avez un jardin, vous pouvez le faire vous-même. Laissez sécher votre sapin avant de l’installer chez vous.

«Arrosez votre arbre avant de le rentrer dans votre habitation, ou en le sortant de son rangement. Cela enlèvera certaines moisissures et spores. Demandez de préférence à quelqu’un qui n’est pas allergique de le faire!», conseille le spécialiste.

Faites attention en le décorant

«Faites attention en décorant votre sapin, ou bien demandez à quelqu’un d’autre de le faire, car les allergènes seront dispersés en l’installant ou en bougeant les branches pour y accrocher des décorations et en positionnant les guirlandes lumineuses», explique Max Wiseberg, qui recommande d’utiliser un baume qui fera barrière aux allergènes autour des narines pour leur éviter de pénétrer votre organisme.

«Installez votre sapin le plus tard possible, cela minimisera également le risque de vous exposer à la moisissure», ajoute-t-il.

Utilisez un purificateur d’air

Un purificateur d’air dans la pièce où se trouve le sapin aidera à vous débarrasser des allergènes dans l’air.

«Pensez à laver et brosser vos animaux de compagnie, pour retirer les allergènes qui auraient pu se déposer sur leurs poils. Et interdisez-leur l'accès à votre chambre (dans la mesure du possible) », propose-t-il, ajoutant qu’il en va de même pour «les jouets et les plaids qui doivent être rangés dans un placard pour éviter l’ajout d’allergène».

Avec ces quelques conseils, votre Noël sera peut-être un peu plus supportable!