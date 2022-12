Washington prêt à fournir des missiles Patriot à l’Ukraine

Après avoir longtemps hésité, les États-Unis sont finalement prêts à répondre favorablement à une demande pressante de Kiev et à fournir à l’armée ukrainienne une batterie de missiles Patriot, ont rapporté mardi des médias américains citant des responsables non identifiés.

L’accord définitif pourrait être annoncé dès cette semaine, a précisé CNN, une fois que le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, l’aura entériné et l’aura transmis à la Maison-Blanche pour un ultime feu vert.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a cessé ces dernières semaines de demander aux capitales occidentales des systèmes modernes de défense antiaérienne, son pays étant mis à rude épreuve par l’intensification des frappes de Moscou.

La Russie multiplie en effet depuis octobre les bombardements sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les Patriot, dont l’efficacité a été largement démontrée ces dernières années en Irak et dans le Golfe, sont des armements susceptibles de participer utilement à contrer ces attaques.

De nombreux points restent toutefois inconnus sur le transfert à Kiev de ces missiles qui, vu leur sophistication, marqueraient un engagement accru du Pentagone, alors que Washington redoute justement une escalade en s’impliquant de façon plus directe contre la Russie.

On ignore notamment combien de missiles seraient fournis, où ils seraient déployés en Ukraine et où seraient formés leurs utilisateurs ukrainiens.

Parmi les autres éléments expliquant les réticences de Washington à doter l’Ukraine de ces batteries à longue portée figurent leur coût très élevé, leur relative rareté dans l’inventaire du Pentagone et la longue durée nécessaire pour apprendre à s’en servir.

Chargé sur des camions, le Patriot est composé d’un radar capable de détecter et intercepter automatiquement un avion, un drone ou un missile dans un rayon de plus de 100 km, d’un poste de surveillance tenu par trois soldats et d’une batterie de missiles intercepteurs.

À noter que les missiles Patriot sont déjà un élément clef des défenses de l’OTAN sur son flanc oriental.