BONNEAU, Christiane



Le 2 décembre 2022, est décédée Mme Christiane Bonneau, fille de feu Mme Marie-Rose Bilodeau et feu M. Paul Bonneau.Elle laisse dans deuil son époux M. Maurice Labonté, sa fille Carina Bonneau (Pascal Forget), ses petits-enfants: Sophie, Dave, Sarajane et Maxim ainsi que ses arrière-petits-enfants: Rose, Cody, Nora et Caleb.Elle était la soeur de feu Pauline (Roger Gauthier), Richard (Sylvie Blais), feu Mauril (Suzanne Imbeault), Lily, Ghislain (Maryse Lavoie), Raynald (Sonia Tremblay), Réjeanne (Serge Tremblay), feu Éliane (Réjean Crevier) et Régis. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 décembre, 2022 entre 13h et 17h à la