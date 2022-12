VINET, Rachel, SBC



À Montréal, le 5 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée sœur Rachel Vinet, SBC, membre de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal.Fille de feu Roch Vinet et de feu Alexina Julien, elle était la sœur de Margo, Charles, Jacques Fernande et Denise, décédés.Elle laisse dans le deuil son frère Gilles, ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux ami-es.Elle sera exposée à la665 boul. Gouin Est, Montréalle vendredi 16 décembre 2022, de 19h à 21h, ainsi que le samedi 17 décembre à partir de 9h; suivront les funérailles qui auront lieu à 10h, à la Maison-mère. Le port du masque est obligatoire. Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Des dons à la Fondation " Les Oeuvres Marie-Gérin-Lajoie inc. " (665, boul. Gouin Est, Montréal, H2C 1A5) seraient appréciés.