VILLEMAIRE, Lise



Au Centre Narbonne de St-Rémi, le 9 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lise Villemaire de Ville-Émard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Mark) et Martin (Natalie), ses petits-enfants Anika, Nicolas, Dominique et Marielle, ses frères et soeurs Claude (Rolande), Huguette, Nicole (Raymond) et André (Nicole), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :SAINT-CONSTANT, QC, J5A 2G9La famille y accueillera parents et amis le jeudi 22 décembre 2022 de 13h30 à 16h.